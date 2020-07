Varuh odgovarja: Nismo pozivali, naj ljudje ne nosijo mask

Po burnih odzivih na stališče varuha človekovih pravic o obveznem nošenju mask v zaprtih javnih prostorih in (morebitnem) sankcioniranju so iz urada Petra Svetine poslali dodatno pojasnilo, v katerem izpostavljajo, da ne dvomijo o strokovni utemeljenosti in potrebnosti nošenja mask, da pa za to ni ustrezne pravne podlage.



Institucija varuha človekovih pravic nima razloga, da bi dvomila o tem, da je obveznost nošenja mask, kot je določena v veljavnem vladnem odloku, strokovno utemeljena in potrebna za preprečevanje širjenja bolezni covid 19, so zapisali in poudarili, da nikdar niso nikogar pozivali, naj mask ne nosi. »Ravno nasprotno, vseskozi poudarjamo, da je utemeljevanje potrebnosti ukrepa nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih v prvi vrsti strokovno epidemiološko vprašanje in da je treba zaupati presoji stroke. Od oblasti pa institucija varuha človekovih pravic pričakuje, da ukrepe implementira na ustreznih pravnih podlagah, ob upoštevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V demokratični družbi morajo biti ukrepi jasno obrazloženi in predstavljeni transparentno, tako glede epidemioloških in drugih strokovnih ocen, na podlagi katerih so sprejeti, kot glede pravnih posledic, ki lahko posameznike doletijo v primeru neupoštevanja,« so zapisali. Prejeli številna vprašanja Pojasnili so, da so v svojem stališču na podlagi vprašanj, ki so jim jih posredovali številni ljudje, s pravnega vidika želeli opozoriti, da gre v zvezi z ukrepom obveznega nošenja mask v zaprtih javnih prostorih, kot ga ureja vladni odlok, za primer tako imenovane nepopolne pravne norme, kar pomeni, da za kršitev ni predpisana sankcija in s tem podlaga za morebitno ukrepanje inšpekcijskega organa proti kršitelju. »Pojasnili smo, da je veljavni ukrep utemeljen na splošni zakonski določbi prvega odstavka 4. člena zakona o nalezljivih boleznih, ki ne določa obveznosti države v primeru nevarnosti nalezljive bolezni, temveč dolžnost posameznikov, da varujejo svoje zdravje in zdravje drugih,« poudarjajo in dodajajo, da nič od navedenega ne pomeni, da je varuh na stališču, da je konkretni vladni odlok neveljaven, oziroma da želijo na ta način kogar koli napeljevati, da naj s tem odlokom predpisane obveznosti nošenja mask ne spoštuje.



Globe za kršitve so v zakonu o nalezljivih boleznih predvidene samo za neupoštevanje ukrepov, sprejetih na podlagi drugega poglavja omenjenega zakona. Prav zaradi tega posameznika, ki na zaprtem javnem kraju ne nosi zaščitne maske, po mnenju varuha mi mogoče kaznovati za prekršek, je med drugim v svojem stališču zapisal varuh.