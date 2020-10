Varstvo otrok je višja sila, tudi, če lahko delate od doma

Vse najnovejše novice o epidemiji in stanju v državi najdete tukaj.

Vlada je počitnice za osnovnošolske otroke podaljšala za en teden. V primeru, da delavec zaradi varstva otrok – v to so vključeni otroci do petega razreda osnovne šole, ne more opravljati dela, se takšna nezmožnost opravljanja dela oz. odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost v višini 80 odstotkov osnove, so zapisali na spletni strani vlade.Pojasnili so tudi, da je institut višje sile mogoče uveljavljati tudi, če starš lahko dela od doma, a delo ni združljivo z varstvom otroka. Dodali so, da bi bilo v takšnih okoliščinah primerno, da se presoja od primera do primera. Dodajajo še, da delodajalec ne sme poslati delavca na dopust. »Pripominjamo, da se letni dopust v skladu z ZDR-1 izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti (prvi odstavek 163. člena ZDR-1). Upoštevaje navedeno bi se sicer lahko tudi v teh okoliščinah delavec in delodajalec dogovorila o izrabi letnega dopusta, enostransko odrejanje pa v ni dopustno. Vsekakor pa je smiselno, da se tam, kjer je to možno zaradi izmenjave odsotnosti dveh staršev, tudi o takšni odsotnosti delavec dogovori z delodajalcem, upoštevaje možnosti delavca in tudi potrebe delodajalca.«Na spletni strani so objavili tudi posodobljen seznam vrtcev, ki bodo v prihodnjem tednu zagotavljali nujno varstvo za otroke. Seznam vrtcev, ki zagotavljajo nujno varstvo on Scribd