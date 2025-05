Varovanje slovenske predsednice: Poklukar odločno zanika razpad centra

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar odločno zanika, da gre pri odločitvi predsednice republike Nataše Pirc Musar za prenos varovanja na njen urad za razpad centra za varovanje in zaščito. Zanika tudi, da bi bila za težave kriva reorganizacija centra. Hkrati se ni opredelil do tega, ali bo predsedničino varovanje enako kot premierjevo.

Poklukar je dejal, da je varovanje pristojnosti generalnega direktorja policije oz. policije in da kot minister ne more posegati v to razmerje. Odločitvi predsednice ne nasprotuje, ministrstvo bo pripravilo vse potrebne akte, je zatrdil. Kot je pojasnil, gre le za organizacijsko obliko boljšega delovanja enote »in ne za nezaupnico slovenski policiji, njemu kot ministru in varovanju«.

Boštjan Poklukar FOTO: Blaž Samec

Predsednica republike zaupa delu policije in svojim varnostnikom, s katerimi zelo dobro sodeluje, so danes tudi uradno sporočili iz predsedničinega urada. Pobudo za začasno premestitev posameznih policistov - varnostnikov s centra za varovanje in zaščito na svoj urad pa je podala »izključno iz organizacijskih razlogov in lažjega usklajevanja«. »Varovanje predsednice republike je namreč tesno povezano ne zgolj z izvrševanjem njene funkcije, temveč tudi delom urada, so zapisali.

Neuraden razlog za predsedničino odločitev

Televizija Slovenija je v sredo poročala, da neuradno razlog za predsedničino odločitev tiči v tem, kako se je policija skupaj z novim vodstvom centra za varovanje in zaščito lotila reorganizacije enote. To naj bi vodilo v neustrezno načrtovanje delovnega časa, posledično pa pogoste menjave v ekipi in na terenu. Po informacijah STA pa naj bi to vplivalo tudi na varnost varovanih oseb.

Poklukar se do nižanja stopnje varnosti varovanih oseb zaradi reorganizacije centra ni opredelil. Pojasnil je, da je reorganizaciji botrovala tudi odločba delovne inšpekcije, da varnostniki prekoračujejo delovni čas in je bila policija delovni čas varnostnikov tudi dolžna urediti.

V predsedničinem uradu so opozorili, da pri spremembi organizacije varovanja predsednice ne gre za enak postopek, »kot smo jim bili priča v preteklosti«. Varnostniki predsednice - policisti bodo svojo osnovno zaposlitev namreč še vedno ohranili v policiji, premeščeni bodo le začasno. Tudi nadzor nad njihovim izvrševanjem policijskih pooblastil bo ohranila policija.