Varovanci so stvarili umetnine

V prostorih občine Križevci so odprli prisrčno razstavo, na kateri se s svojimi likovnimi izdelki predstavljajo varovanci Varstveno-delovnega centra (VDC) Gornja Radgona.

Ustvarjanje je za uporabnike VDC izjemnega pomena.

Gre za organizirano družbeno skrb za odrasle osebe z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, osebe z več motnjami, pri katerih so poleg duševne motnje prisotne še osebnostne motnje ali težje senzorne motnje (motnje vida, sluha), ter osebe, ki imajo prirojene ali pridobljene poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja (s poškodbami glave). Dela so na ogled postavili Alojz, Marinela, Alja, Alen, Marija, Srečko, Sara, Denis in Maja.

Številne obiskovalce odprtja razstave, med drugim so bili zraven stanovalci bivalne enote Dom Lukavci in uporabnice skupine za samopomoč iz Križevcev pri Ljutomeru, ter seveda ustvarjalce je med drugimi pozdravil župan občine Križevci Branko Slavinec.

Angela Benko Lang, direktorica VDC, je zbranim namenila besede zahvale; posebna je bila namenjena delovnemu inštruktorju, tudi znanemu likovnemu pedagogu Danilu Plohlu, ki je uspešen likovnik in svoja znanja z veseljem in predanostjo prenaša med uporabnice in uporabnike centra v Gornji Radgoni. Razstavo, ki bo na ogled najmanj do konca marca, je ob asistenci ugledne likovnice Tatjane Mijatović odprl kipar Robert Jurak, predsednik Društva 29 a. Izvedeli smo tudi, da so v VDC Gornja Radgona te dni prejeli veselo novico iz dežele vzhajajočega sonca, kjer poteka Toyohashi Brut Art tekmovanje, uporabnici radgonskega VDC Sara Fras in Alja Peterka sta se namreč s svojimi likovnimi deli uvrstili na razstavo na Japonskem, kjer je bilo izbranih 60 likovnih del iz vsega sveta. Sara je s svojo sliko Sara in Jaka osvojila bronasto priznanje.

Sara je še posebno uspešna, tudi v tujini.