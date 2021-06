Varnostne kamere posnele storilce, vratar jih je zasačil pri delu (VIDEO)

Sinočnji incident, v katerem so neznanci vzdolž pročelja kulturnega ministrstva z rumeno barvo naslikali številne kljukaste križe, se je zgodil ob 22.45, je mogoče razbrati z varnostnih kamer, ki so dogodek posnele.Posnetke, ki bodo služili tudi kot dokazno gradivo, so objavili tudi na twitterju ministrstva za kulturo. Kot kaže, je šlo za akcijo petih storilcev, ki so se razporedili okoli ministrstva in v eni minuti s kljukastimi križi porisali serijo oken okoli ministrstva in vhodna vrata ter pobegnili proti Metelkovi. Križe, kot simbol nacizma, so medtem s stavbe že odstranili.Po poročanju portala MMC je vratar dva storilca zalotil med delom. Opozoril ju je, naj prenehata, a ker ga nista poslušala, je poklical policijo. Policijska patrulja se je na klic odzvala po 30 minutah, ko so storilci že zapustili kraj dogodka.Na policijski upravi so povedali, da so »policisti opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, v katerem je nastalo za okoli 500 evrov škode«.Kako so se na nočni napad na ministrstvo odzvali z ministrstva, predsednik vlade in nekateri poslanci, preberite v članku: Novi mazaški napad na kulturno ministrstvo: kljukasti križi sredi Ljubljane (FOTO)