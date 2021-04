Ogroženih 110.000 Slovencev

Po razkritju, da so se nekateri podatki več tisočev Slovencev znašli na razpolago hekerjem in drugim nepridipravom, ki bi jih lahko uporabili pri poskusih zlorabe, je strokovnjak, vodja nacionalnega centra za odzivanje na omrežne incidente SI-CERT, pojasnil kakšna nevarnost grozi uporabnikom facebooka, katerih podatke so hekerji leta 2019 ukradli,zbirko podatkov o 533 milijonih uporabnikov. Med temi podatki je tudi 110.177 številk slovenskih uporabnikov.: Podatki so nahajajo na različnih koncih spleta in vsak uporabnik lahko preveri, ali je notri. Pojavljajo pa se tudi nove strani, ki so temu namenjene (podobno kot haveibeenpwned.com), vendar o njihovi verodostojnosti in namenih ta trenutek še ne moremo soditi.: Če dovolite dostop do podatkov in objav le prijateljem in sledilcem, potem je vaša izpostavljenost manjša. Sicer se lahko podatki uporabljajo za profiliranje pri oglaševanju in poskuse družbenega inženiringa. Pri tem bi izpostavili lažne klice Microsoftove podpore ali vabila v investicijske sheme za kriptovalute, ki sta trenutno aktualni prevari.: Ne samo Facebook, podatki, ki so javno dostopni, so na voljo vsem. Sicer pa je znano, da Facebook trži naše podatke in obnašanje za ciljano oglaševanje in druge namene.: Dvomim, da zadnjič govorimo o velikem razkritju uporabnikov neke razširjene spletne platforme.: Pozanimajte se, preverite, kaj lahko storite, da zmanjšate tveganje. Na spletni strani varninainternetu.si redno objavljamo opozorila in aktualne prevare, svetujemo pa tudi prijavo na naš novičnik, da boste obveščeni pravočasno in dobili navodila. Sicer pa uporabnikom svetujemo razmislek o tem, komu naj bodo kateri podatki vidni, koga potrdite za prijatelja na družbenih omrežjih in pogled v nastavitve zasebnosti profila.