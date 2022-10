Varno mimo pasti v prometu

Ker se je prometni režim v mestu penine in sejmov Gornji Radgoni močno spremenil, saj se je osrednja avtobusna postaja preselila na novo lokacijo, osrednje mestno križišče pa ni več semaforizirano, temveč je nastalo krožišče, so najmlajši, zlasti šolarji, ki sami hodijo v šolo, postali nekoliko zmedeni. In da bi jim vsaj malo pomagali in jih podučili, kako in po kateri poti hoditi v šolo in nazaj domov oziroma na avtobusno postajo, je poskrbel tudi vodja policijsko-varnostnega okoliša za občino in mesto Gornja Radgona, tamkajšnji policist Boštjan Živko. Tokrat je imel učence tretjih razredov osnovne šole, ki jo v tem šolskem letu obiskuje več kot 500 otrok.

Med sprehodom z otroki in učiteljicami na relaciji šola–stara avtobusna postaja–novo krožišče–nova avtobusna postaja je policist, ki sploh veliko pozornost namenja preventivi, zlasti ko gre za najmlajše in najstarejše občane, otrokom razlagal o tem, kako se morajo vesti v prometu.

Spomnil je na različne pasti, ki jih lahko čakajo, predstavil je možnosti nadlegovanja neznancev, omenil pa jim je tudi, naj staršem, dedkom, babicam, skrbnikom in drugim, ki jih mogoče vozijo, svetujejo, naj se pripnejo z varnostnim pasom, ne telefonirajo med vožnjo ipd. Tudi o kolesarski čeladi je tekla beseda. In ob vsem tem je otrokom hitro minila šolska ura varnosti v prometu, manjkalo pa ni niti vprašanj in prijetnega klepeta s policistom.