Varni od Kolpe do Barja: poglejte novo gasilsko vozilo (FOTO)

Novo gasilsko vozilo TRV-2d, ki so ga člani PGD Ribnica prevzeli januarja letos, so v soboto na svečanosti s parado gasilskih društev in vozil po Škrabčevem trgu uradno sprejeli ob taktih ribniške godbe na pihala.

Požarna abramba izpred druge svetovne vojne

Sestavljeno je iz podvozja, hidravličnega dvigala, ki bo premoglo dvig v višino do 18 metrov, in nadgradnje z opremo za vse vrste večjih in težjih intervencij, kot so nesreče v cestnem prometu težjih in velikih vozil, nesreče na železniških tirih, letalske nesreče, porušitve objektov, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče na vodi in elementarne nesreče.

Vozilo je v rokah Gasilske enote Ribnica, ki je enota širšega družbenega pomena in na površini 490 kvadratnih kilometrov pokriva območje občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče in del Dobrepolja, že naredilo nekaj delovnih ur in je do zdaj bolj ali manj izpolnilo vse zahteve operativcev po varnem in hitrem delu.

»Izgradnja Gasilskega centra v Ribnici se je pokazala kot potreba, načrtujemo tudi nakup vozila GVC3, ki bo zamenjalo obstoječe GVC 25,50,« je načrte razkril Jože Andoljšek, predsednik GZ Ribnica. »Fantje, vse čestitke in vozilo čim več uporabljate pri svojih vajah in skoraj nič za intervencije. Vozilo bo prišlo v poštev tudi za druge občine, saj je edino od Kolpe do Barja,« je spomnil župan Samo Pogorelc.

Parada na Škrabčevem trgu FOTOGRAFIJE: MILAN GLAVONJIĆ

Stalo je nekaj več kot 400.000 evrov, polovico zneska je v treh proračunskih letih zagotovila Ribnica, razliko pa so gasilci nastrgali iz lastnih sredstev, z donacijo več kot 80 podjetij in prispevki občanov z nakupom novoletnih koledarjev. »Seveda smo vsem, ki so nam pomagali, globoko hvaležni, še posebno ribniški občini,« se je zahvalil Blaž Mohar, predsednik PGD Ribnica. Vozilo je blagoslovi ribniški dekan, mag. Anton Berčan.