Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

Vlaganje na finančne trge že dolgo ni več domena le izkušenih poznavalcev. Vedno več ljudi se zaveda, da lahko tudi z manjšimi zneski in postopoma gradijo svojo finančno varnost. Ob naraščajoči inflaciji in negotovih obrestnih merah postaja premišljeno investiranje celo nuja, če želimo ohraniti ali povečati realno vrednost svojega premoženja.

Pomembno vlogo pri tem igrajo vzajemni skladi – ena najbolj dostopnih oblik vlaganja, ki posameznikom omogoča vstop na globalne finančne trge, ne da bi morali sami vsakodnevno spremljati borzne trende. Njihova prednost je v strokovnem upravljanju, razpršenosti naložb in preglednosti, ki vlagatelju zagotavljajo večjo varnost tudi v času tržnih nihanj.

Kako v praksi poteka tovrstno upravljanje in zakaj se vedno več vlagateljev odloča prav za to pot, pojasnjuje Jožica Palčič, predsednica uprave družbe Sava Infond, ki že več kot dve desetletji deluje v finančnem sektorju in danes vodi enega največjih slovenskih upravljavcev premoženja.

Naročnik oglasne vsebine je Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o.