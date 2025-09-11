Predstavitvena informacija

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Fotografija: FOTO: Depositphotos
Odpri galerijo
FOTO: Depositphotos

Promo Slovenske novice
11.09.2025 ob 14:38
11.09.2025 ob 15:08
Promo Slovenske novice
11.09.2025 ob 14:38
11.09.2025 ob 15:08

Poslušajte

Čas branja: 1:22 min.

Vlaganje na finančne trge že dolgo ni več domena le izkušenih poznavalcev. Vedno več ljudi se zaveda, da lahko tudi z manjšimi zneski in postopoma gradijo svojo finančno varnost. Ob naraščajoči inflaciji in negotovih obrestnih merah postaja premišljeno investiranje celo nuja, če želimo ohraniti ali povečati realno vrednost svojega premoženja.

Pomembno vlogo pri tem igrajo vzajemni skladi – ena najbolj dostopnih oblik vlaganja, ki posameznikom omogoča vstop na globalne finančne trge, ne da bi morali sami vsakodnevno spremljati borzne trende. Njihova prednost je v strokovnem upravljanju, razpršenosti naložb in preglednosti, ki vlagatelju zagotavljajo večjo varnost tudi v času tržnih nihanj.

Kako v praksi poteka tovrstno upravljanje in zakaj se vedno več vlagateljev odloča prav za to pot, pojasnjuje Jožica Palčič, predsednica uprave družbe Sava Infond, ki že več kot dve desetletji deluje v finančnem sektorju in danes vodi enega največjih slovenskih upravljavcev premoženja.

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o.

Več iz te teme:

Sava Infond Jožica Palčič vzajemni skladi Finančno vlaganje

Priporočamo

To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten
Groza na plaži pri sosedih: starejši moški na plan potegnil penis in ...
Grozljiva nevihta prizadela to mesto v Bosni: »Katastrofa, česa takega v življenju ne pomnim« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Priporočamo

To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten
Groza na plaži pri sosedih: starejši moški na plan potegnil penis in ...
Grozljiva nevihta prizadela to mesto v Bosni: »Katastrofa, česa takega v življenju ne pomnim« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.