Varčevanje skozi igro: tako boste otroku pomagali razumeti pomen denarja

Če želite biti zares didaktični, otroku izdelajte tri hranilnike – v enega naj daje denar, ki ga lahko sproti porabi, v drugega denar za uresničitev dolgoročnih želja in v tretjega denar, ki ga bo porabil za druge, denimo za darila za rojstne dneve svojih prijateljev. Vsakokrat, ko dobi gotovino, razdelite vsoto na tri enake dele.

Uporabimo lahko steklene kozarce za marmelado ali plastenke.

Če bo imel otrok hranilnik za nabiranje denarja za točno določeno stvar, naj bo prozoren. Izdelate ga lahko iz kozarcev za med ali marmelado. Vse, kar morate storiti, je, da na pokrovu ustvarite dovolj veliko odprtino, da bodo šli skozi ne le kovanci, pač pa tudi bankovci, ter kozarec okrasite v skladu z domišljijo in željami, a vseeno tako, da se bo videlo, koliko denarja je v njem. Na hranilnik lahko narišete tudi črto, ki bo predstavljala količino denarja, ki naj ga otrok zbere, da bo lahko kupil želeno stvar.

Pujska ne bo težko narediti. FOTO: Yands/Getty Images

Če gre zgolj za varčevanje, je hranilnik lahko neprosojen. Poleg omenjenih kozarcev so odlične plastenke z nekoliko širšim vratom. V pokrovčku naredite odprtino, plastenko pa naj otrok poriše in pobarva tako, da mu bo všeč. Odlično se obnesejo barvni spreji, ki popolnoma prekrijejo in enakomerno obarvajo plastiko.

Žaba je kovance

Zabaven interaktiven hranilnik lahko naredite iz manjše škatle iz tankega kartona v obliki kvadra ali kartona za mleko. Lahko je zgolj polepljen z barvnim papirjem in opremljen z zarezo na vrhu, če se vam in otroku ljubi malo bolj potruditi, pa lahko izdelate resnično zabaven kos, denimo žabico. Škatlo na dveh tretjinah postrani prerežite na polovico. Oblepite jo z zelenim samolepilnim papirjem. Iz kosa trdega kartona izdelajte jezik.

Hranilnik v obliki hiše je preprosto narediti. FOTO: Yurii Klymko/Getty Images

Ta mora biti nekaj milimetrov ožji od kartonske škatle in tako dolg, da sega okoli 2 cm čez karton. Oblepite ga z rdečim samolepilnim papirjem. Na sredino jezika po širini prilepite slamico, skoznjo bo šla paličica, denimo za ražnjiče, ki bo jezik držala na kvadru: večji kvader preluknjajte na dveh nasprotnih straneh (po širini), postavite jezik nanj in ga pritrdite.

Za barvanje plastenk se odlično obnesejo barvni spreji.

Iz tankega kartona izrežite še žabje krake in sprednje noge. Nalepite jih na spodnji (večji) odrezan kvader. Na manjši kos odrezanega kvadra prilepite oči. Kos prilepite na večji kvader tako, da bo imela žaba odprta usta. Ko žabi položite v usta kovance, bodo ti zaradi teže sami padli v hranilnik.

Iz večje škatle lahko naredite hranilnik v obliki hišice. Izdelava ni zapletena, podoba pa bo zelo lepa, če posamezne dele hiše izrežete iz filca in jih nalepite na škatlo.