Vanilja iz prekmurskega rastlinjaka, lahko so poskusili sladoled iz rastline (FOTO)

V Tropskem vrtu Ocean Orchids v Dobrovniku je luč sveta ugledal vanilarium – prvi tropski mini ekosistem s sadiko prave, v Sloveniji vzgojene vanilje.

Sadika vanilje, ki spada v družino orhidej, je plod prizadevanja, da postane ta rastlina dostopna vsakomur v svoji najpreprostejši obliki, tako imenovani sadiki, ki lahko zraste v cvetonosno rastlino. Na predstavitvi je bil tudi direktor družbe Ocean Orchids Tomaž Jevšnik. Hkrati se je začela prodaja sladoleda ocean vanilla, ki je prvi slovenski sladoled s pravo slovensko vaniljo, plod sodelovanja med Ocean Orchids in Povoli, d. o. o. Ideja o plantaži vanilje in prodaji v Sloveniji vzgojenih sadik je dozorevala več let. Začetek sega v 2007, ko so v tropskem vrtu zasadili prve sadike, kmalu pa je bilo jasno, da se tam dobro počutijo.

Rastlina živi v popolnoma zaprti posodi, ki posnema rastne razmere, podobne tistim v njenem domačem tropskem podnebju.

Ker je vanilja vzpenjalka, ki v idealnih razmerah zraste več metrov na leto, so poskrbeli za oporo in se po treh letih razveselili prvih cvetov. Veliko zanimanja za rastlino in njeno gojenje so pokazali tudi obiskovalci, na leto se jih zvrsti približno 80.000, zato so se odločili količino gojenih rastlin povečati in sadike vanilje ponuditi kupcem. Dodatne nasade so naredili lani v ločenem delu rastlinjakov, kjer so prej gojili orhideje falenopsise, ter gojenje in predelavo vanilje tudi registrirali.

Informacije iz tujine

Z leti so pridobili ogromno informacij o gojenju vanilje v tropskih krajih in navezali stike s proizvajalci na Madagaskarju, v Ekvadorju, Gvatemali in Reunionu. Prišli so tudi do pravih sadik najboljših sort vanilje, ki jih gojijo na plantažah po svetu. Leta 2020 so jih dobili iz francoskega kmetijskega inštituta CIRAD na Reunionu. Vzgoja je ekološko certificirana z uporabo geotermalnega ogrevanja, hkrati pa ustreza vsem evropskim standardom socialne pravičnosti (Global Gap), ki je pereč problem gojenja vanilje v tropskih deželah.

Kopici različnih orhidej se je pridružila še vanilja.

Mizerno plačilo in otroško delo sta na žalost še vedno globoko zakoreninjeni pri gojenju te začimbe. Trenutno v Ocean Orchids uspeva kar 15.000 sadik, ki bodo sestavljale njihovo bodočo plantažo, del pa jih bo na voljo kupcem v tako imenovanem vanilariju – posebni stekleni posodi, podobni epruveti, v kateri raste rastlina.

To je s plutovinastim zamaškom zaprt ekosistem, v katerem se ohranja visoka vlažnost, vanilije pa zato ni treba zalivati, dokler ne zraste do vrha epruvete in se zamašek odstrani. Tako zaprta uživa v visoki vlagi, kar se kaže v divji rasti korenin in listov. Vanilarij se zaradi tega procesa zarosi. V posodi so rastne razmere, podobne tropskemu podnebju. Spremembe v temperaturi in osvetljenosti namreč povzročijo izhlapevanje vode iz drenažnega sloja, ta pa zaradi nasičenosti kondenzira in odteka nazaj na dno vanilarija.

Sadika je tudi na prodaj.