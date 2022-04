Vandali nad Jelinčiča: v zaporniških oblačilih za zapahe (FOTO)

Predvolilna bitka je v polnem teku in po Sloveniji je že moč opaziti številne plakate kandidatov, ki se borijo za poslanske stolčke. Med njimi je tudi Zmago Jelinčič, predsednik stranke SNS, ki tokrat volivce nagovarja s črno-belih plakatov. Nekatere pa so ti očitno zmotili in vandali so si vzeli nekaj umetniške svobode pri preurejanju. Vse skupaj je Jelinčič objavil na svojem spletnem profilu in pripisal: »Umetniški prispevek k predvolilni blaznosti.«

Jelinčiča so z barvami oblekli v zaporniška oblačila in ga poslali v zapor. Pod objavo so se že usuli komentarji, nekateri dejanje obsojajo, drugi ga jemljejo kot zabavni dogodek. Vsekakor gre za vandalizem in tovrstno uničevanje lastnine v Sloveniji ni dovoljeno. To pa ni bila edina 'umetnina', ki so si jo privoščili. Na območju občine Domžale so popravili še en njegov predvolilni plakat. Na njem so njegovo ime Zmago spremenili v zgago.

Za komentar smo prosili tudi Zmaga Jelinčiča, ki je povedal, da je tovrstnih »akcij raznih veseljakov« že navajen. Prijave ne bo podal, saj so kazni za tovrstna dejanja zgolj simbolične. Dozdeva pa se mu, kdo bi lahko stal za kaznivim dejanjem. »Zdi se mi, da je uničevanje plakatov slovenska folklora, in moram priznati, da je pri tem plakatu umetniški vtis dober, vsaj glede na ostale plakate, ki so jih porisali,« nam je povedal. Opaža pa, da je predvolilnih plakatov ob vsakih volitvah manj.

Težko verjame, da vandalov pri njihovem početju nihče ni opazil, saj so si morali vzeti kar nekaj časa, prinesti lestev in ostale pripomočke. Po dolgi politični karieri pa je tovrstnih dejanj že navajen in ga ne jezijo preveč. Komentiral pa je tudi letošnje predvolilno dogajanje in pravi, da je pričakoval bolj umazan boj. Za zdaj so zadeve precej mirne, je še dodal.

Zakon o volilni in referendumski kampanji sicer določa, da je prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje prepovedano. Za posameznika, ki trga ali kakor koli drugače uničuje plakate, ki so bili nalepljeni v skladu z zakonom, je po tem zakonu predvidena globa od 150 do 400 evrov. Globa za ta prekršek za organizatorja volilne kampanje je od 700 do 2.500 evrov, za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje pa prav tako od 150 do 400 evrov.