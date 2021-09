Vandale razgnali z vodnim topom

Od protesta do neredov

V protestu na Trgu republike so uporabili precej pirotehnike. FOTO: Blaž Samec

Zmagovalka je korona

8000 ljudi je protestiralo, nekateri so se spopadali.

Ljudje so šli na ulice zaradi strožjih pogojev PTC.

Prvi dan novega bivanjskega režima, ko smo zaživeli ob strožjih PCT-pogojih, je v sredinem večeru kulminiral v nasilju na demonstracijah proti uveljavitvi pogojev PCT v Ljubljani. Te so se sicer začele v popoldanskem mirne(jše)m vzdušju, ko so mamice prišle na protest s svojimi malimi otroki ter delale sebke, končale pa v mraku, ki so ga osvetljevale navijaške bakle ter modre policijske luči, na tleh pa so se lesketale temno rdeče kaplje krvi.Prostor pred slovenskim parlamentom ter njegov vhod sta bila še enkrat kraj, kjer se je nakopičila slaba volja volilnega življa, po ocenah policije je bilo navzočih okoli osem tisoč ljudi. Od samih poslancev jih je v sredo skupil le– a precej daleč od parlamenta na eni od mariborskih pošt, kjer ga je moški – ki ga je policija že izsledila – lopnil po hrbtu, potem ko je grozil z bombo. Pred parlamentom pa so stali policisti, ki so bili tudi sami nezadovoljni s PCT-pogoji oziroma omejitvami.Kot je opozoril Sindikat policistov Slovenije, so jih v sredo dopoldne izločali ter napotili domov, popoldne pa klicali nazaj: »Zaradi velike množice ljudi na protestu pred DZ vodje policijskih enot pod nujno kličejo policiste v službo. Tokrat PTC ni pogoj za nastop službe!« Njihovi kolegi iz Policijskega sindikata Slovenije pa so pred protesti generalnega direktorja policije javno opozorili, da sindikalne zastopnike vabijo na notranje varnostne razgovore zaradi izražanja mnenj.V policiste s takšnimi težavami je drezala množica, ki je najprej še skandirala pozitivne navijaške slogane za opogumljanje, kot Mi Slovenci ali ponarodelo Kdor ne skače, ni Slovenc. Toda po tem, ko so se prižgale bakle in poletele proti vratom državnega zbora in so troblje blizu parlamenta parale nočni zrak, so se začeli provokativni slogani. Steklenice, glasne pokalice in granitne kocke so poletele v policiste. Policija je takrat poslala protestnikom solzivec, ki je nezadovoljneže razgnal izpred hrama naše demokracije, saj ustnih pozivov policistov o razhodu niso upoštevali.»Posamezne skupine so se nato na območju centra Ljubljane uprle in niso upoštevale ukazov policije, naj se razidejo,« je nadaljevanje ljubljanskih uličnih spopadov opisalaz ljubljanske policijske uprave: »V skupinah so se zbrali in napadali policiste s steklenicami in granitnimi kockami.« Demonstranti oziroma izgredniki so bili deležni še gumijastih nabojev in curkov iz vodnih topov, policistom pa je okoli 22. ure uspelo vzpostaviti javni red in mir. Poškodovanih je bilo sedem policistov, več službenih vozil policije ter stavba državnega zbora: »Razbitih je več oken, poškodovana so glavna vhodna vrata v zgradbo, prav tako balkon velikega salona,« so navedli v DZ. Protestniki so metali ulične koše za smeti, nastradali so tudi prometni znaki ter še marsikaj, kar jim je prišlo v roke. S posnetkov je bilo očitno, da so jo skupili tudi nekateri protestniki: policija poroča, da je poškodovan eden. Pridržali so devet ljudi, od tega jih je sedem osumljenih storitve kaznivega dejanja, dva pa storitve prekrškov. Poleg tega so v sredo obravnavali več deset prekrškov in kaznivih dejanj, še poročajo možje v modrem.Včeraj so nato z obeh političnih polov deževale obsodbe in nadaljevala so se medsebojna obtoževanja za sredine izgrede. Pravi zmagovalec je bil koronavirus: v sredo so ob 6703 PCR-testih potrdili 1324 novih okužb, umrlo je šest covidnih bolnikov. Naša (pre)cepljenost raste (pre)počasi, čeprav je polno cepljenih 54 odstotkov prebivalstva, starejšega od 18 let. Najmlajši covidni bolnik, ki ga zdravijo v bolnišnici, je star 26 let, najmlajši na intenzivni negi pa 27. Ti ljudje bijejo bitke za življenje – ne pa protestniki ali policisti.