Klevevž, dolenjski naravni biser le lučaj od Šmarjeških Toplic, je med turisti vse bolj priljubljen in obisk Klevevške toplice, kjer ima voda tega hipotermalnega izvira vse leto med 21 in 25 stopinjami Celzija, s številnostjo ljudi od blizu in daleč pogosto presega njene kapacitete. Prav zaradi povečanega obiska, ki je v preteklosti povsem zaprl lokalno cesto, so na Občini Šmarješke Toplice pred dvema letoma naredili red. Najprej so na pobudo domačinov spremenili prometno ureditev javne poti, ki je edina pot do te naravne vrednote. Že četrtič so se nepridipravi znesli nad zapornico, s katero ...