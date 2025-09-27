Vam je ob 12. uri zapiskal telefon? Slovenci se hudujejo: »Sramota za vse, ki so to pripravljali«

Poročali smo, da naj bi ob 12. uri uporabniki mobilnih naprav po državi v okviru javnega testiranja sistema za množično obveščanje in alarmiranje SI-Alarm dobili testno sporočilo. To naj bi se samodejno prikazalo na zaslonu naprave, spremljal pa naj bi ga glasen zvočni signal tudi v primeru, da je naprava nastavljena na tihi način.

Prejemnikom sporočil ni bilo treba ukrepati.

Testno potisno poročilo naj bi predvidoma prejeli vsi, ki so bili opoldne priklopljeni na katerokoli slovensko mobilno omrežje, je sporočila uprava za zaščito in reševanje. A kljub večdnevnim, tedenskim opozorilom vlade in vseh možnih služb mnogi niso prejeli obvestila.

Oglasil se nam je bralec Jože iz Brezovice, da je njegov telefon zapiskal in je dobil sporočilo, hčerkin ni. Tudi bralki Nataliji iz Celja in njeni družini ni nič zapiskalo ...

Tudi gospe Jožici ni nič zvonilo: »Kljub vsemu pisanju, govorjenju, opozarjanju - moj mobilni telefon je ob 12.00 ostal popolnoma tiho - ni bila potrebna nobena panika. Najbrž pa tole ni bilo poceni ...«

Tudi gospa Irena je javila enako: »Nisem dobila obvestila. Nič ni ne piskalo ne zvonilo. Telemach imam.«

Gospa Slavica je sporočila, da je prejela obvestilo, prav tako gospod Marjan. Gospa Jana pa nam je javila, da je prejela obvestilo, vendar brez piska. Tudi na lokaciji Izake niso prejeli nobenega obvestila. Bralka Romana je sporočila, da ni zvonilo. »Imamo dva telefona, operater Bob, telefon Samsung, posodobljen.«

Bralka Anico je zmotilo besedilo v angleškem jeziku: »Me moti besedilo, vsi ne razumemo tujega jezika.«

Bralka Ingrid je sporočila o zamudi obvestila. »Obvestila nisem prejela na svoj telefon. Je pa obvestilo s polurno zamudo prispelo na telefon, ki je brez sim kartice in je na wi-fiju.«

»Vedel sem, da naj bi prejeli obvestilo. Zgodilo se ni nič. Bil sem na javnem mestu v družbi s približno 15 osebami. Od teh je obvestilo prejel samo eden. Kaj naj rečem? Sramota za vse, ki so to pripravljali in zapravljali naš denar. Naj se tako neuspeli poizkus oz. test ne ponovi,« pa pravi Zvonko.

FOTO: Bralec Jože

Namen testiranja je bil, da telekomunikacijski operaterji in uprava za zaščito in reševanje preverijo delovanje sistema pred njegovo polno uveljavitvijo.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: