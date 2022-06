Vam je v službi že prevroče? Takšne so vaše pravice, če je v prostoru več kot 28 stopinj

Pred nami so peklensko vroči dnevi. Napovedi vremenoslovcev kažejo, da se bodo zunaj temperature v prihodnjih dneh dvignile čez 30 stopinj, kar pomeni, da se bodo pošteno ogreli tudi notranji prostori. Inšpektorat RS za delo opozarja, da je delodajalec, ko so zaradi zunanjih vplivov temperature v delovnih prostorih višje od 28 stopinj celzija, pa tudi če je to samo občasno, dolžan delavcem zagotoviti ustrezno toplotno udobje in sprejeti potrebne ukrepe.

»Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih med drugim opredeljuje tudi temperaturo zraka, ki jo mora delodajalec praviloma zagotavljati v delovnih prostorih. Delodajalec mora tako zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih med delovnim časom, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve, razen v hladilnicah, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu. Pri izpolnjevanju vseh teh zahtev mora delodajalec upoštevati tudi določila slovenskih standardov za toplotno udobje,« so zapisali na inšpektoratu.

Delodajalec mora zagotoviti ugodne toplotne razmere. FOTO: Humonia Getty Images/istockphoto

Pravilnik določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih sicer ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih 'vročih delovnih prostorih', kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme (na primer peči), ki jo uporablja delodajalec pri izvajanju delovnega procesa. Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj Celzija, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe.

Krajši delovni čas, daljše pavze

In kakšne ukrepe, ki veljajo le v času prekoračenih temperatur, lahko sprejme delodajalec? Inšpektorat omenja prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno, skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa, seveda pa se lahko odloči tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav. Ob tem še dodajajo, da je odločitev, katere ukrepe bo uporabil, delodajalčeva, a morajo biti opredeljeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.