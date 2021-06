Vam je na delovnem mestu vroče? Takšne so vaše pravice

Visoke temperature nam pošteno otežujejo življenje. Včasih je pri tako visokih temperaturah že težko sedeti pri miru, kaj šele delati. Delodajalec mora, ko se v delovnih prostorih pojavijo temperature višje od 28 stopinj Celzija, zagotoviti, ustrezno toplotno udobje in sprejeti potrebne ukrepe. To je dolžen storiti tudi v primeru, če do dviga pride samo občasno in kot posledica povečanih zunanjih temperatur.V pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih je opredeljeno, kakšno temperaturo mora delodajalec zagotoviti v delovnih prostorih, opozarja Inšpektorat Republike Slovenije za delo. »Delodajalec mora tako zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih med delovnim časom, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve, razen v hladilnicah, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu. Pri izpolnjevanju vseh teh zahtev mora delodajalec upoštevati tudi določila slovenskih standardov za toplotno udobje, med katerimi izpostavljamo predvsem standarde SIST EN ISO 7730: 2006, SIST EN 27243:2001, SIST EN ISO 9920:2010 in SIST EN ISO 8996:2005.«Pravilnik določa, da temperatura v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj, razen v tako imenovanih »vročih delovnih prostorih«, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme (na primer peči), ki jo uporablja delodajalec pri izvajanju delovnega procesa.In kakšni so ukrepi, ki jih mora sprejeti delodajalec, če pride do prevelike toplotne obremenitve? Lahko izvede začasne ukrepe, kot so prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori, zagotovitev osvežilnih brezalkoholni napitki, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno. Skrajni ukrep pa je lahko tudi prekinitev delovnega procesa, ali pa dodatne klimatske in prezračevalne naprave. Katere ukrepe bo delodajalec izvedel, je v njegovi pristojnosti.