Vam je bilo danes vroče? Jutri boste potrebovali jopico

Po rekordno vročem in suhem juniju, ki je povzročil ogromno škode na kmetijskih pridelkih, so prvo polovico julija zaznamovale nevihte, lokalno tudi s točo, ter precej nižje temperature.

Po mokrem in oblačnem tednu, ko je višje ležeče vrhove pobelil celo sneg, smo se včeraj in danes sicer ponovno kopali v soncu in na temperaturah okrog 30 stopinj Celzija, jutri pa sledi ponovno poslabšanje vremena. Kot napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje, bomo v sredo in četrtek občutili »občutno osvežitev«, začelo pa se bo že nocoj.

»V noči na sredo bo oblačnost od severa naraščala. Že zjutraj se bodo ponekod na severu in vzhodu lahko pojavile krajevne padavine. Čez dan se bodo ob prehodu hladne fronte padavine razširile nad večji del Slovenije in v noči na četrtek povsod ponehale,« napovedujejo na Arsu, kjer so sicer za severozahodno in jugozahodno Slovenijo za sredo izdali rumeno opozorilo zaradi neviht.

V notranjosti Slovenije se bo medtem močno ohladilo, ponekod temperature naj ne bi presegle niti 20 stopinj Celzija, kar pomeni, da se bo v manj kot 24 urah ohladilo za deset in več stopinj. Tudi v četrtek bodo temperature po državi le malo nad 20. Konec tedna se nato vrača bolj »običajno« poletno vreme s temperaturami, ki bodo v nedeljo ponovno presegle 30 stopinj Celzija.