Valič Zverova obogatela? Na pobudo Janše zdaj odstopila

Dolgoletna direktorica Študijskega centra za narodno spravo Andreja Valič Zver, sicer soproga evropskega poslanca Milana Zvera, je po današnjem poročanju spletne izdaje časnika Reporter odstopila s položaja. Do informacije o odstopu prihaja dva tedna potem, ko je svet centra začel postopek razrešitve direktorice zaradi domnevnih nepravilnosti pri vodenju centra.



Na klice STA se je Valič Zverova danes odzvala le s kratkim sporočilom, da »do nadaljnjega zadeve ne komentira«.



Po pisanju Reporterja ne gre zgolj za ugotovitve revizije poslovanja zavoda, ki je pokazala, da je Zverova nekaj let zaradi računovodske napake prejemala previsoko plačo, ampak so ji očitali tudi, da ni ustrezno ukrepala v zvezi z domnevno spornim ravnanjem uslužbenca Boštjana Kolariča.



Po navedbah Reporterja je premier Janez Janša Zverovi, ki je članica izvršilnega odbora stranke SDS, dejal, naj raje odstopi, kot da bi šel svet zavoda naprej s postopkom razrešitve. Svet zavoda bi sicer moral glede na statut pridobiti za razrešitev direktorice soglasje vlade.



Valič Zverova je direktorica centra od njegove ustanovitve leta 2008. Ko ji je leta 2018 potekel drugi mandat, vlada Mira Cerarja ni podala soglasja za njeno ponovno imenovanje, saj je opravljala le še tekoče posle, je pa podala soglasje, da Valič Zverova center vodi kot v. d. direktorice.



Svet zavoda je nato objavil nov razpis in kot edino kandidatko znova potrdil Valič Zverovo, vendar nato vlada Marjana Šarca soglasja k imenovanju v zakonsko določenem roku ni podala. Tega je podala vlada Janše aprila letos.