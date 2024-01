Valentina Prevolnik Rupel: Upam, da do tega ne pride

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel se je srečala z direktorji UKC Ljubljana in Maribor, splošnih bolnišnic in nekaterih zdravstvenih domov.

»Direktorji so me relativno pomirili, saj so dejali, da je kljub stavki za paciente dobro poskrbljeno, za kar se želim zahvaliti vsem zdravnikom in zdravstvenemu osebju,« je dejala ministrica. Pogovarjali so se tudi o scenarijh, kako bo delo potekalo, če bo stavka še trajala.

Po srečanju je pred kamere stopil direktor SB Celje Dragan Kovačić, ki je povedal, da so beležili od 10 do 20 odstotkov prenaročenih pacientov: »Kakšnih večjih motenj sistema do zdaj ni bilo.«

Dodal je, da so na srečanju vsi izrazili veliko zaskrbljenost in apelirali, naj se čim hitreje in čim bolj intenzivno pogajajo, da pride do dogovora. Vsi so tudi izrazili skrb za ohranitev javnega zdravstva.

Opozoril je sploh na manjše bolnišnice, kjer so tudi manjše ekipe in lahko hitreje pride do izpada.

Dotaknil se je tudi umika soglasij zdravnikov za nadurno delo. »Če pride do umikov soglasij, bodo trpele najbolj specialistične ambulante. Najprej se pokrivajo urgence, potem pridejo na vrsto oddelki, potem specialistične ambulante in po tem zaporedju bodo ljudje zmanjkovali na deloviščih.« Če bo manjko zdravnikov, se bo nekatere oddelke združevalo, »kar je slabo, saj pomeni nižanje standardov«. Ponekod naj bi kar 90 odstotkov zdravnikov bilo pripravljenih umakniti soglasja (gre za bolnišnico, ni pa razkril, kje, ministrica pa je njegove besede potrdila).

»Upam, da do tega ne pride,« je o umikih soglasij dejala ministrica za zdravje. Fides je pozvala, naj ne poseže po tem.

Zaenkrat je v SB Celje njih izpad storitev okoli desetodstoten: »Če bo stavka trajala naprej, se bo odstotek začel dvigovati in bodo pacienti to občutili.«

Poudaril je tudi, da urgence delujejo in tam ni stavke, pacienti pa da so v Sloveniji obravnavani varno.

Učinek na čakalne dobe še ni znan.

