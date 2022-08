Val (12), je najstnik, ki ima raje vlak kot telefon (FOTO)

Val Vavpotič Lorber je neobičajen najstnik, saj pri svojih 12 letih ne preživi večine časa pred računalnikom ali s telefonom v roki. Veliko raje namreč občuduje vlakovne kompozicije in tudi sam brez težav sede na vlak in se popelje z njim po naši lepi Sloveniji. Še raje pa ima svoje lokomotive.

Val Vavpotič Lorber z najbližjimi

»Trenutno jih imam osem, a si jih želim še več. Tudi kakšno parno starejše izdelave,« je v pogovoru za Štajerski val razkril dvanajstletnik, ki se od rojstva navdušuje nad vlaki, železnico in maketami. »Še najraje imam takšne, ki spuščajo tudi zvok,« pove Val, ki je prvo vlakovno kompozicijo, ki pa je bila sestavljena iz legokock, razstavil že pri rosnih treh letih.

Več v muzeju kot v vrtcu

Z leti je snoval večje in manjše makete, pri čemer mu je pomagal tudi oči Mare. Zelo kmalu se je odpravil v Železniški muzej v Ljubljani, in ta je nanj naredil izjemen vtis.

»Včasih sem bil več v muzeju kot pa v vrtcu,« je še razkril Val, ki se je spoprijateljil s takratnim ravnateljem muzeja Mladenom Bogićem. »On ga je tudi nenehno bodril in mu pomagal z nasveti. Zaradi velikega entuziazma je Val postal častni član Železniškega muzeja. A tokratne razstave verjetno ne bi bilo brez brezpogojne podpore Valovih staršev, mame Monike in očija Marka pa obeh babic in dedkov. Niti Valovega sorodnika, nekdanjega diplomata Vladimirja Gaspariča ne smemo pozabiti. Tudi on je velik ljubitelj modelnih železnic in je s svojo veliko maketo vedno navduševal Vala,« nam pove Nani Poljanec, znani Slatinčan, ljudski ustvarjalec in velik podpornik ustvarjanja mladih.

Domišljija, ki popelje v resnični svet

»Ta razstava modelne železnice, ki jo lahko vidimo v slatinski knjižnici, je začela nastajati pred dvema letoma. Najprej je Val s pomočjo očija Mareta izdelal idejni načrt in nekaj manjših variant. Pred 13 meseci pa je začela nastajati velika maketa z dimenzijami 2,4 krat 1,6 krat 0,6 metra, v katero je vloženih okoli 1500 ur vztrajnega dela.

Maketa je pritegnila veliko pozornosti.

Ob številnih lokomotivah, električnih in parnih z vagoni, so vidni tudi hribčki in doline, predor, potočki, jezero s kopalci, gostilna in ob njej celo dva vaška posebneža pa hiške, vse je razsvetljeno z mini kandelabri, postavljena je avtobusna postaja in prikazana prometna nesreča in še bi lahko našteval. Skratka, res zanimiva postavitev, ki nas s kančkom domišljije popelje v resnični svet. Obenem je to čudovit primer, kako lahko najstnik prikaže svoje ročne spretnosti, ki jih skozi idejo udejanji, in ne izgublja časa za računalnikom ali s telefonom,« pravi Poljanec, ki je prevzel tudi vlogo producenta razstave.

Razstava je začela nastajati pred dvema letoma.

Valu je podelil častni naziv ljudski ustvarjalec, ki je drugi v zgodovini KunstHausa. Prvega je leta 2021 prejela akademska slikarka Mojca Senegačnik, prav tako velika ljubiteljica vlakov in železnic. Ker je Val velik lokalpatriot, je razstavo postavil na ogled najprej v Rogaški Slatini, kjer je na ogled le še danes, v petek, med 9. in 12. uro.

1500 ur dela je mladi Val vložil v projekt.

»Upamo, da bo Valova prekrasna modelna železnica predstavljena še v kje v Sloveniji, morda celo v Železniškem muzeju v Ljubljani, saj je resnično vredna občudovanja,« pravi Poljanec, ki je ponosen, da je lahko pri razstavi pomagal Valu. »Pomagal sem tudi že violinistu ​Teofilu Milenkoviču, ki je imel pri rosnih petih letih prvi celovečerni koncert. Val pa je začel ustvarjati makete pri treh letih in je torej najmlajši ustvarjalec do zdaj, s katerim sodelujem,« sklene Nani Poljanec.

Obiskovalci lahko občudujejo hribčke in doline, gostilno ob progi, celo prometno nesrečo, številne luči, ki svetijo.

Val je z veseljem razlagal, kako je nastala razstava.