Vabijo v Slovenijo: na njih so naše znamenitosti

V seriji 5 znamk so predstavljeni poklici, ki jih, kar zadeva zdravje in varnost pri delu, pogosto spregledamo in jim ne namenjamo velike pozornosti pri uvajanju preventivnih ukrepov.

To so poklici s težkim fizičnim delom na prostem (gradbeni, cestni, gozdni delavci), poklici s področja glasbe in uprizoritvene dejavnosti (glasbeniki, igralci in plesalci), poklici v dejavnostih varovanja zdravja in življenja (zdravniško osebje, osebje zdravstvene nege v zdravstvu in socialnem varstvu ter zaposleni v civilni zaščiti), poklici v vzgoji in izobraževanju ter vozniki v cestnem tovornem in potniškem prometu ter dostavi na dom. Znamke so v vrednosti od 0,62 do 1,33 evra, izdali so jih v malih polah po 10, hkrati pa tudi ovitek prvega dne.

Štiri pa so redne znamke, samolepilne, v vrednostih A, B, C in D, ki vabijo v Slovenijo. Prva prikazuje razgled z Lipanskega vrha, druga slap Kozjek, tretja Pipistrelovo vrhunsko letalo panthera, četrta pa rezljani lesen model za izdelovanje figuralnih medenjakov ali loških malih kruhkov.

