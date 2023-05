V Zrečah letaki z nevarnim izzivom: če jih opazite, pokličite policijo

V Zrečah so prebivalci na javnih krajih našli nalepljenih več letakov, na katerih je QR koda. Ta odpre spletno stran z »izzivom«, ki naj bi pozivala k samopoškodovanju. Na občini prebivalce pozivajo, naj letakov, če nanje naletijo, ne odstranjujejo, ampak naj o tem obvestijo policijo. Ta zadevo preiskuje.

»Na socialnih omrežjih se je pojavilo opozorilo, da se v Zrečah in okolici pojavljajo letaki s QR kodo, ki pozivajo k samopoškodovanju in naj bi v nadaljevanju »igre« pozivali celo k samomorom. Listi formata A4 so se pojavili na glavni avtobusni postaji Zreče, pred Sparom, pred Mercatorjem, v bližini bara Lara … za ostale lokacije preverjamo na terenu,« so zapisali na družbenih omrežjih.

Poziv občanom

O letakih je bil že obveščen tudi župan Zreč Boris Podvršnik. »Takoj smo stopili v stik s Policijsko postajo Slovenske Konjice. Takšna dejanja so za nas nesprejemljiva in jih ostro obsojamo. Občane, ki opazijo takšen letak, prosimo, da se ga ne dotikajo in ga ne odstranjujejo, temveč naj takoj pokličejo policijo,« piše v sporočilu, ki ga je občina objavila na spletni strani in družbenih omrežjih.

Ob skeniranju QR kode se odpre spletna stran v angleščini, ki poziva k izzivu, ki vključuje samopoškodovanje. »Z ostrim nožem zareži globoko v sredinec leve roke,« se glasi poziv, ki mu sledi uganka. Ko jo rešimo, naj bi nas vodila do skritih informacij.

Na Policijski postaji Slovenske Konjice so takoj po tem, ko so bili obveščeni o dogajanju, začeli zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo z ustreznim aktom seznanili pristojno okrožno državno tožilstvo, poroča N1.

Policijsko postajo Slovenske Konjice smo vprašali za več informacij o primeru. Takoj, ko jih dobimo, vam jih posredujemo.