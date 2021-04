V zraku nove različice koronavirusa: le katero masko si naj dam čez obraz?!

Maske iz blaga so bile zasilna rešitev

V laboratorijih NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) in IMI (Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo) so od januarja letos do 23. marca so s sekvenciranjem celotnih genomov analizirali 3404 vzorcev in skupaj zabeležili kar 46 različic virusa sars-cov-2 v Sloveniji. Ker od 1. aprila velja ponovna uvedba zaščitnih mask zunaj, nas je seveda zanimalo, kaj naj se uporablja.Vprašanje smo naslovili kar na ministrstvo za zdravje, prejeli pa odgovor vodje svetovalne skupine. »Kirurške maske in maske iz gosto tkanega blaga so povsem učinkovite, če jih seveda pravilno namestimo in menjamo, ko je to potrebno.«Malce drugačnega mnenja jeiz centra za mikroskopijo in detekcijo nanomaterialov IJS. »Maske iz blaga so bile zasilna rešitev v času pomanjkanja kirurških in FFP-mask. Naše meritve s kvarčnim prahom v velikosti koronavirusa in drobnih respiratornih kapljic so pokazale, da imajo kirurške maske in FFP-maske zaradi elektrostatskega načina filtriranja boljšo učinkovitost preprečevanja prehoda delcev prahu skozi masko kot pralne maske.« Na podlagi njihovih testov, ki pokažejo zaščito tistega, ki masko nosi, je mogoče sklepati, da so FFP2-maske boljše zaradi boljšega prileganja. So pa po njenih besedah kirurške maske z njimi v začetku in ob predpostavki, da se dobro prilegajo obrazu, primerljive, a so slabše pri dolgotrajni uporabi.Remškarjeva ob tem opozarja, da so se pralne maske iz blaga izkazale v povprečju za slabše, kar se tiče ujetja delcev. »Tudi najboljše so slabše od kirurških, saj nimajo naboja, s katerim bi k filtriranju prispeval elektrostatski način. Med njimi so sicer zelo velike razlike. Najslabše so tiste, ki so narejene iz enega ali dveh slojev redko tkanega blaga ali pletenine, nimajo ojačitve ob nosnem korenu in imajo majhno površino. S tem mislim, da nimajo gubic in je le malo blaga, ki bi segal pod brado. Večja je površina maske, manjši so namreč pretoki skozi enoto površine med dihanjem in več delcev se v masko ujame.« Je pa ponovno poudarila, da so bila testiranja narejena s suhim kvarčnim prahom in so samo informativne narave.