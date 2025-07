V znamenju piva in cvetja: Pivo in cvetje ni samo festival, je kulturna dediščina (FOTO)

»Pivo in cvetje ni samo festival, je tudi kulturna dediščina Laškega, v program pa so aktivno vključeni prav vsa lokalna društva in zavodi, vključno z godbo na pihala in mažoretkami. Letos bodo ulice Laškega le še bolj ocvetličene, tematske fototočke s cvetličnimi elementi pa bodo vabile obiskovalce, da doživijo festival z očmi in skozi objektiv,« nam je povedal Marko Šantej, župan Občine Laško.

»Tudi letos bomo trajnostni, saj bodo gostinci pivo točili v povratne kozarce,« je poudaril Miha Mirt, direktor Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – STIK. Na festival, ki se začenja danes in bo trajal vse do nedelje, prijazno vabi tudi letošnja slavljenka in dolgoletna partnerica ter nepogrešljiva podpornica festivala Pivovarna Laško Union, ki slavi zavidljivih 200 let varjenja piva v Laškem. Mimogrede, za pollitrski vrček piva bo treba letos odšteti 3,50 evra.

Oče laškega piva

Prvo pivovarno je v Laškem leta 1825 postavil pionir pivovarstva Franz Geyer, po poklicu medičar in lectar, ki je sprva varil kameno pivo. Sledila so leta, ko je pivovarna zamenjala več lastnikov, leta 1889 pa jo je na dražbi kupil pivovar Simon Kukec, ki je že vodil pivovarno v Žalcu, nato pa je obe združil tu v Laškem. In Kukec je tudi tisti pivovar, ki ga imajo v Laškem za očeta laškega piva.

1825. začnejo v Laškem variti pivo.

Dobrega piva pa ni brez osnovne surovine – hmelja. Ta je letos v Sloveniji zasajen na 1601 hektarju, hmelj z zaščitenim geografskim poreklom pa prideluje 118 hmeljarjev, trije med njimi so podjetja.

Pivo je pijača, ki jo je treba uživati zmerno, zavest o pripadnosti laškemu pivu, nad katerim bdi kozorog z zlatimi rogovi, pa je pred 38 leti v Laškem združila skupino pivoljubcev in uživačev, ki so se povezali v Klub ljubiteljev laškega piva (KLLP). Zadali so si en sam samcat cilj – oblikovati pivsko kulturo in vzgajati pivce piv, še posebno laškega. Nenehno opozarjajo, da je treba pivo piti kulturno in v zmernih količinah.

V Muzeju Laško so včeraj odprli razstavo, na kateri bodo razstavili tudi prve pločevinke.

Kot je povedal dolgoletni predsednik KLLP Marjan Salobir, so klub ustanovili sicer že leta 1987, v času, ko je takratna laška pivovarna začela intenzivno ustanavljati tovrstne klube po Sloveniji z namenom spodbujanja kulture pitja piva in njegove promocije. Po Sloveniji jih je bilo kar precej, a je šlo večinoma za pivske bratovščine, ki so nato usahnile. Še zlasti potem ko je pivovarna priprla pipico in jih prenehala financirati. Naš klub je zato še edini aktiven, na to, da obstajamo že 38 let, smo zelo ponosni,« je povedal Salobir, ki si želi v klub privabiti predvsem mlade člane.

Iz oranžne v zeleno

»Pivo se danes prodaja in propagira na novodobnih družbenih omrežjih, kar ni najbolje, saj je živo živilo. Neposrednega stika med proizvajalcem in tistimi, ki ga točijo ter na koncu konzumirajo, pa ni več. Prav bi bilo, da se kultura pitja ohranja, kar je tudi namen mednarodnega dneva piva, ki ga vsako leto praznujemo v začetku avgusta. Žal se pivo v nekaterih lokalih toči in servira na neprimeren način, na kar ves čas opozarjamo. Vedno mora biti postreženo primerno ohlajeno, v steklenem kozarcu ali vrčku, pa tudi na ustreznem kartonastem podstavku ali vsaj prtičku, ki zadrži kondenz oziroma vlago. Tudi podstavek ima namreč svoj namen in pomen,« je dejal Salobir. Zato ni naključje, da so takšne kartonske podstavke uporabljali povsod po svetu.

Pivo in cvetje ni samo festival, je tudi kulturna dediščina Laškega.

Žal na prireditvi Pivo in cvetje, že zaradi varnosti, piva ni dovoljeno točiti v steklene vrčke, pač pa v povratne plastične kozarce. V Muzeju Laško so včeraj odprli razstavo, na kateri bodo razstavili tudi prve pločevinke. »Po drzni ideji vodilnih mož Pivovarne Laško o odkupu nikoli uporabljene polnilne linije in osem milijonov pločevink od srbske pivovarne v Vršcu so se pred štiridesetimi leti na trgovinskih policah prvič v zgodovini pojavile pločevinke laškega piva. Prvotno oranžno barvo je kmalu zamenjala tradicionalna zelena, ki je hitro osvojila pivopivce,« je še dodal Tomaž Majcen, strokovni delavec STIK iz muzeja Laško, kjer bodo na ogled tudi prve pločevinke iz zbirke Staneta Rozmana.

Hmeljar Janez Oset je predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije. Foto: Mojca Marot

Pivo bi morali gostinci vedno postreči v steklenem vrčku ali kozarcih ter na primernem papirnatem podstavku, ki lovi kondenz. Foto: Mojca Marot

Tomaž Majcen iz Muzeja Laško Foto: Mojca Marot