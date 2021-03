V znak protesta odprli gostilno: obiskala jih je policija

V znak protesta proti protikoronskim ukrepom na področju gostinstva so v ponedeljek odprli teraso enega od gostinskih lokalov na Ptuju in gostom stregli pijačo. Ker so gostje nosili majice z napisom Državljanska nepokorščina, policisti obravnavajo dogodek kot neprijavljen protestni shod.Pobudnik shodaje prek facebooka sporočil, da želijo z gibanjem Državljanska nepokorščina izraziti nestrinjanje s sprejetimi ukrepi.Kot so na naše vprašanje odgovorili pri mariborski policijski upravi, se je na terasi in parkirišču pred enim od gostinskih lokalov na Ptuju v ponedeljek dogajal neprijavljen protestni shod, imenovan Državljanska nepokorščina. Ptujski policisti so ugotovili, da je najemnica gostinskega lokala nedovoljeno odprla teraso, kjer je postregla goste in jim izdajala račune, medtem ko ima trenutno samo dovoljenje za izdajo pijače in hrane pred vhodom v lokal, kjer jo lahko kupci prevzamejo in odnesejo.Policisti so ugotovili identiteto 20 udeležencev. Vsem bodo izdali plačilne naloge zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih, saj so se po njihovem nedovoljeno udeležili shoda, na katerem se je zadrževalo več kot 10 oseb na javnem kraju, ob tem pa niso nosili mask oz. druge zaščite ustnega ali nosnega predela obraza.Organizatorju bodo policisti izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil zakona o javnih zbiranjih, ker je organiziral shod, ne da bi ga prijavil. Zoper najemnico gostinskega lokala bodo podali predlog inšpekciji za varno hrano, ker je na terasi gostinskega lokala prodajala pijačo udeležencem protestnega shoda.