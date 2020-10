V Železnikih zaprli pokopališča

Epidemiološka situacija je že nekaj časa najbolj zaostrena na Gorenjskem, še najhuje pa je v Železnikih. Tako sta poveljnik tamkajšnje civilne zaščite in župan izdala odredbo o zaprtju pokopališč na območju občine Železniki. Odredba velja od danes, vse od 8. ure, pa do ponedeljka, 2. novembra, do 21. ure.Kot sta poveljnik civilne zaščitein županše zapisala v odredbo, so pokopališča zaprli »zaradi težke epidemiološke situacije in najvišjega števila okužb v Sloveniji glede na število prebivalcev«, in sicer zaradi »preprečevanja še večjega števila okužb«. Tako so v Železnikih že fizično zaprli vse dostope.Da bi preprečili še večje število okužb, so v tej gorenjski občini že pred dvema dnevoma na vseh pokopališčih zaprli tekočo vodo in iz uporabe umaknili vse posode za zalivanje in prenašanje vode.Na Gorenjskem je 14-dnevna pojavnost najvišja v Sloveniji, saj trenutno beležijo 1.811 primerov na 100.000 prebivalcev. V Železnikih, kjer je največje žarišče, pa je ta številka 3.229, saj imajo 6.720 prebivalcev in 217 potrjenih primerov. Število primerov se, po podatkih sledilnika covid 19, v tej občini podvoji v šestih dneh, tedenski prirast pozitivnih pa v Železnikih znaša 119 odstotkov.