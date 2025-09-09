V ZDS kritični do zbiranja sredstev za dolgotrajno oskrbo: »Zakaj plačujemo že zdaj, na zalogo?«

Pobiranje prispevka za dolgotrajno oskrbo brez zagotavljanja storitev te oskrbe je sporno in bi ga morali prekiniti, so prepričani v Združenju delodajalcev Slovenije (ZDS). Tako zbrana sredstva bi morali po njihovih besedah porabiti namensko, kar pa se trenutno ne dogaja. Zavzemajo se za kritje dolgotrajne oskrbe iz državnega proračuna.

V prvem mesecu pobiranja prispevka za dolgotrajno oskrbo se je na posebnem računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije nabralo nekaj več kot 44 milijonov evrov. Po oceni ministrstva za solidarno prihodnost se bo letos v državno blagajno zbralo skoraj 260 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa približno 650 milijonov evrov, so v ZDS spomnili v današnjem sporočilu za javnost.

»Tako po novem plačujemo obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki pa sploh še ni zaživela v obliki storitev, ki bi jih morali nuditi uporabnikom po zakonu. Zato znova izpostavljamo, da je bil nujen odlog plačevanja prispevka, za katerega država ni imela posluha. Utemeljeno se namreč sprašujemo, zakaj potem plačujemo že zdaj, na zalogo,« so zapisali.

Stroški dela nadpovprečno obremenjeni

Poudarili so, da morajo biti zbrana sredstva v okviru prispevka za dolgotrajno oskrbo porabljena namensko, torej za storitve dolgotrajne oskrbe, kar pa se po njihovih besedah trenutno ne dogaja.

»Trenutno se dogaja ravno obratno. Še več - ob sprejemu zakona se je zgodil ponovni manever popolnega ignoriranja socialnih partnerjev in ustvarjanja nove potrebe za prenos sredstev. Iz zbranih prispevkov za dolgotrajno oskrbo se bo namreč financirala pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, ki se v skladu s pokojninskim zakonom še vedno zagotavlja z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem,« so navedli.

Poudarili so, da so stroški dela v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami EU nadpovprečno obremenjeni, zato so vsakršne dodatne obremenitve na tem področju nedopustne.

Kritični so tudi do zavračanja njihovih pozivov ministrstvu za solidarno prihodnost k predložitvi izračunov in drugih podatkov, ki so podlaga za pobiranje prispevka, izpostavili pa so tudi opozorila stroke glede pomanjkanja ustreznih kadrovskih in institucionalnih zmogljivosti ter nedorečenosti storitev.