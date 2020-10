V zdravstvu dekret: Delavci ne gredo v karanteno, ampak bodo delali

Razmere so vse bolj resne. Virus se širi, vse več ljudi je hospitaliziranih. Ker je zdravstvenega kadra premalo, so zanj sprejeli spremembe, da mu ni treba več v karanteno zgolj zaradi tveganega stika.Slovenska družina je obiskala zdravstveni dom v Ljubljani, da bi opravila samoplačniški test na koronavirus, ki ga je potrebovala za prestop meje, a se je na presenečenje vseh izkazalo, da je so bili vsi štirje člani pozitivni. Medicinska sestra je torej, ne da bi vedela, bila v stiku z okuženimi. Če je še nedavno veljalo, da mora delavec zaradi tveganega stika v karanteno, so v zdravstvu v torek sprejeli spremembe.»Odslej se v karanteno napotuje le tiste kontakte, ki so bili v dolgotrajnejšem nezaščitenem stiku. Karanten, odrejenih pri Nijz, ne skrajšujemo,« so nam odgovorili z UKC Ljubljana.Tudi glavna medicinska sestra UKC Ljubljanaje pojasnila, da zdravstveno osebje, ki je bilo v tveganem stiku z obolelim, po novem ne gre v karanteno, ampak bodo še naprej delali. Bolniška in karantena jim bosta odobreni le ob pojavu simptomov.Vladni govorecje sicer pred dnevi pojasnil, da se virus najhitreje širi med zdravstvenim osebjem in zaposlenimi v šolah, a kot kaže, so v zdravstvu kljub vsemu sprejeli nekoliko bolj blag ukrep pri odrejanju karanten.