V ZD Ljubljana poklicali policijo, zaposlenega nemudoma odpustili

V cepilnem centru ZD Ljubljana pri cepljenju proti covid-19 sledijo protokolu na način, da pristojna pred cepljenjem izpolni in podpiše vprašalnik o zdravstvenem stanju in izjavo o privolitvi v cepljenje. Ob koncu cepljenja vsak cepilni tim koordinatorju cepljenja odda vprašalnike in na mapo zapiše število oddanih vprašalnikov.

Na določen dan cepljenja, ko so v cepilnem centru beležili manjše število opravljenih cepljenj, je ena izmed petih cepilnih ekip ob zaključku cepilnega dne na oddani mapi navedla za 1/3 večje število vprašalnikov od preostalih ekip.

V ZD Ljubljana so preverili dejansko število vprašalnikov v mapi in ugotovili odklon med prejetimi vprašalniki in zapisanim številom vprašalnikov na mapi te cepilne ekipe.

Cepilni center so zaprli in pri osebi odkrili več kršitev

Po tem so kontaktirali pristojno osebo, ki ni znala pojasniti manka vprašalnikov. Cepilni center so zaprli, onemogočili dostop zaposlenim, zavarovali vso dokumentacijo in zaustavili proces cepljenja.

Preiskali so vso dokumentacijo in ker manjkajočih vprašalnikov niso našli, se je pojavil sum, da bi lahko šlo za zlorabo. Zato so preverili tudi število vprašalnikov pri ostalih cepilnih ekipah tega dne, kjer odstopanj ni bilo. Dodatno so preverili še dva druga cepilna dneva, ko je bila prisotna ista oseba in le pri njej ugotovili odstopanja. Skupno je na preverjene termine manjkalo 73 vprašalnikov.

Sum zlorabe so prijavili policiji in odredili izredni strokovni nadzor, oseba pa ni več zaposlena v zavodu.

»Ob vsem tem nas izjemno žalosti, da se kjerkoli najde zdravstveni delavec, ki je kot tak zavezan strokovnim usmeritvam delati dobro za paciente in predvsem da z visoko moralno etičnimi normami vstopa na tak nivo funkcioniranja,« so navedli v ZD Ljubljana.