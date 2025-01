V Zavarovalnici Triglav zanikajo načrte o odpuščanjih, informacije sindikata označili za zlonamerne

V Zavarovalnici Triglav zanikajo opozorila sindikata o nameravanih odpuščanjih. Medtem ko so iz Konference sindikatov zavarovalništva Slovenije sporočili, da nameravajo odpustiti več sto ljudi, v zavarovalnici trdijo, da bodo letos še povečali število zaposlenih. Informacije sindikata označujejo za netočne in zlonamerne.

Predsednik Konference sindikatov zavarovalništva Slovenije Mark Mandossi je v današnjem sporočilu za javnost zapisal, da namerava Zavarovalnica Triglav 'zlepa ali zgrda' odpustiti več sto ljudi. Med njimi so tudi matere samohranilke, mlade mamice in invalidi, ki jim je delodajalec ponudil sporazumno odpoved pogodbe o zaposlitvi v zameno za drobiž od odpravnine, je dodal.

V sindikatu razlogov za to potezo ne vidijo. »Kažejo pa na slabo upravljanje in umanjkanje širše vizije ter dolgoročne kadrovske strategije s strani uprave. Prav tako poslovni izidi ne kažejo nikakršne potrebe po zmanjševanju števila zaposlenih, še več, naša uprava se hvali z rekordnimi dobički in preseganjem načrtov,« je bil oster predsednik sindikata.

Ali navedbe o nameravanih odpuščanjih držijo?

Da je nekaj zaposlenih prejelo ponudbo za sporazumno prekinitev delovnega razmerja, je že prejšnji teden poročala TV Slovenija. Po teh podatkih naj bi v Zavarovalnici Triglav v naslednjih dveh letih odpustili 15 odstotkov zaposlenih.

Na vprašanje STA, ali navedbe o nameravanih odpuščanjih držijo, so danes v Zavarovalnici Triglav odgovorili, da so te informacije netočne, ne odražajo dejanskega stanja in so zlonamerne. »V Skupini Triglav bomo preučili nastalo situacijo in storili vse potrebne korake, da zaščitimo interese skupine in njenih deležnikov,« so zapisali.

Potrdili pa so, da v skupini, ki je imela konec lanskega tretjega četrtletja 5200 zaposlenih, kontinuirano prilagajajo strukturo zaposlenih po posameznih segmentih poslovanja skladno z načrti in spremembami v poslovnih procesih na vseh trgih, kjer so prisotni. »Pri načrtovanju razvoja sodelavcev in njihovih kariernih poti spoštujemo zakonska določila, v tem okviru pa oblikujemo tudi predloge za morebiten razhod z nekaterimi sodelavci,« so dodali.

Stopnja fluktuacije na ravni skupine v zadnjih letih ostaja na približno na enaki ravni in je v večji meri posledica upokojevanja, pa tudi sprememb, kot je bila ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V povprečju se jim letno pridruži več kot 300 novih sodelavcev in tudi letos nameravajo število zaposlenih povečati, so napovedali.

Zanikajo tudi trditve

Zanikajo tudi trditve, da uprava Zavarovalnice Triglav pod vodstvom Andreja Slaparja onemogoča sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe. V sindikatu so namreč opozorili, da se predsednik uprave lani ni odzval niti na eno od 12 vabil na seje sveta delavcev, da predstavnika delavcev v nadzornem svetu Vinka Letnarja pol leta niso vabili na seje nadzornega sveta ter da delavska direktorica Marica Makoter ostaja na položaju, čeprav ji je svet delavcev junija lani izglasoval nezaupnico.

Kot pravijo v sindikatu, so o dogajanju obvestili tudi predstavnika lastnikov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Slovenski državni holding, a odgovora ni bilo. Zato so z dogajanjem seznanili tudi predsednika vlade Roberta Goloba, od katerega prav tako še niso prejeli odziva.