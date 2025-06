V zastoju na primorski avtocesti obtičala tudi predsednica Nataša Pirc Musar

Četrtkov dan si bo večina slovenskih in tujih voznikov verjetno zapomnila kot enega najbolj infarktnih v tem letu. Bralec Gaj nas je obvestil, da je bila v koloni vozil na primorski avtocesti tudi predsednica Nataša Pirc Musar, skupaj s slovaškim kolegom Petrom Pellegrinijem.

»Vozniki so stali v treh kolonah, naši policisti so imeli največ dela s tujimi vozniki, ki se niso želeli umakniti. Predsedniška delegacija je šla z veliko težavo skozi kolono,« je dogajanje opisal bralec.

Prispeli so z nekaj minutno zamudo

V uradu predsednice so nam potrdili, da je bil promet proti Kopru včeraj močno zgoščen. »Kolona vozil z uradno delegacijo je v Koper, ob spremstvu policije in upoštevanju vseh pravil za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu, v Koper prispela z nekaj minutno zamudo,« so nam pojasnili.

Nataša Pirc Musar in Peter Pellegrini sta bila namenjena v Luko Koper, kjer je predsednica izrazila veselje, da slovaškega kolega gosti v Sloveniji. »Ni naključje, da ta izjava tokrat izjemoma ne poteka v predsedniški palači, ampak tukaj, v Luki Koper. Gre namreč za strateško pristanišče, ki slovaškemu gospodarstvu že danes služi kot pomorsko okno v svet,« je izpostavila.

Obiskala sta tudi Luko Koper. FOTO: Instagram

Poleg gospodarskega sodelovanja, ki je bila osrednja tema obiska, sta s predsednica in predsednik govorila tudi o aktualnih razmerah v EU. Pozornost sta namenila predvsem vprašanju širitve in notranjih reform unije, vojni v Ukrajini in dogajanju na Bližnjem vzhodu, kjer ob vojni v Gazi od petka poteka obstreljevanje med Izraelom in Iranom.