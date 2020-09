V zasebnih vrtcih odločno nasprotujejo obvezni uporabi mask

Vlada je sprejela odločitev o obveznem nošenju mask za vzgojitelje v vrtcu, čemur pa v Združenju zasebnih vrtcev Slovenije odločno nasprotujejo. »Takšno odločitev je sprejela mimo vrtcev in brez vsakršnega razmisleka o posledicah takšne odločitve. Zdravje ni zgolj negativen test na covid, ampak tudi zdravo okolje za razvoj psihosocialnih veščin. Mimika obraza otrokom pove več kot tisoč besed. Vse to bi radi otrokom odvzeli. Najmlajši otroci so pravkar vstopili v vrtce in spoznavajo nove osebe v svojem življenju. Sedaj bomo te osebe skrili za masko, ob pestovanju jih bodo otroci poskusili sneti, tako kot poskušajo sneti naša očala, uhane in podobno. S seganjem po maski bodo bolj ogroženi, kot če vzgojiteljica nima maske! To je absurd.«



Kot dodajajo v združenju, so se prilagodili vsem zahtevam in priporočilom NIJZ. Poudarjajo, da so v vrtcu samo zdravi otroci in zdravi vzgojitelji. Če pride do okužb, kot pravijo, zaprejo oddelek za 10 dni (prej 14) in življenje gre dalje. Po njihovem mnenju težava okužb niso naši najmlajši, prav tako ne vrtci kot ustanove. »Tega časa, ki jim ga bomo z neumnimi odločitvami vzeli, ne bomo nikoli nadomestili. Gre za razvojno obdobje, ko ne smemo zamuditi niti trenutka!«



Vlado Republike Slovenije tako prosijo, da ukrepov ne zaostruje na račun otrok, predšolskih kot tudi osnovnošolskih. »Ti so naša prihodnost in nanje prenašamo ogromno breme, ki se bo kazalo še leta kasneje. Ukrepi naj bodo sorazmerni trenutni situaciji. Ta pa nakazuje, da je v starostni skupini 0–15 let najmanj okužb, prav tako je izjemno malo okužb in prenosov okužb znotraj vrtcev. Ukrep karantene in priporočila NIJZ zadostujejo. Prosimo vas, naj naše strokovno mnenje šteje,« menijo v združenju.