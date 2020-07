V zadnjih 24 urah 24 novih okužb, aplikacija za sledenje pripravljena (VIDEO)

Obolela tudi v Slovenski tiskovni agenciji

Aplikacija ne izdaja identitete uporabnika

Pod takim logotipom bo moč najti aplikacijo v Google in Apple trgovini. FOTO: zaslonska slika

Smiselna, ko smo zdravi

Po podatkih sledilnika covid 19 je bilo v sredo opravljenih 879 testov, potrjenih pa 24 novih okužb. V bolnišnicah se zaradi covida 19 zdravi 22 bolnikov (eden več kot dan prej), pet jih potrebuje intenzivno nego. Zabeležena ni bila nobena nova smrtna žrtev. A vlada je kasneje sporočila na twitterju, da je ena oseba umrla.Pet novih okužb je bilo, sodeč po sledilniku covid 19, v Rogaški Slatini, štiri v Ljubljani, dve v Ilirski Bistrici ter po ena v Hrastniku, Kamniku, Rogatcu, Ajdovščini, Cerknici, Hrpeljah - Kozini, Majšperku, Novem mestu, Škofljici, Dolu pri Ljubljani, Komendi, Logu - Dragomerju in Ribnici.Nova okužba je bila ugotovljena v vrtcu, v karanteni je 20 otrok, poleg njih pa tudi tri strokovne delavke . Ena nova okužba je iz doma starejših občanov. Sinoči so potrdili tudi okužbo zdravnika v novomeški bolnišnici, prav tako so okuženi zaposleni na gospodarskem ministrstvu.Pri STA je bil zabeležen prvi primer obolelosti za covidom 19. »Uvedli smo vse potrebne ukrepe za omejitev širjenja okužbe v skladu z navodilom epidemiologov in pristojnih zdravstvenih služb, vključno z delom od doma in razkuževanjem prostorov. Na STA si bomo prizadevali za nemoteno delovanje in zagotavljanje vsebin v agencijskem servisu,« so sporočili.Državni sekretar na ministrstvu za javno upravoje na novinarski konferenci poudaril, da že imajo delujočo aplikacijo za slednje okužbam, t. i. Ostani zdrav. Aplikacija je nemška, prilagojena za Slovenijo. Trenutno jo testirajo na ministrstvu. Aplikacija bo oddana v Google in Apple Play trgovine. Povedal je tudi, da je nemška napaka pri slovenski različici že odpravljena.»Pričakujemo, da bo pripravljena za namestitev na mobilne naprave sredi oziroma konec avgusta.« Pri aplikaciji ne gre za slednje, saj nima dostopa do lokacij, nima dostopa do imenika telefona, prav tako do nobenih drugih podatkov na telefonu, iz katerih bi se lahko sklepalo na identiteto uporabnika,« je razložil Geršak.Če se dva srečata, si bosta samodejno bosta izmenjala naključni oddajni kodi, ki se bosta beležili na telefon prek bluetooth povezave. Beležila se bosta čas srečanja in oddaljenost med telefonoma. Naključne oddajne kode se spreminjajo na deset minut, po 14 dneh se samodejno brišejo s telefona in iz morebitnih zalednih sistemov.»Uporaba prostovoljne aplikacije Ostani zdrav je smiselna, še preden zbolimo. V primeru, da smo okuženi, lahko obvestimo uporabnike aplikacij, da smo okuženi. To storimo prek naključnih oddajnih kod (ne razkrivajo identitete uporabnika). Na telefonu se bo sama izračunala stopnja tveganosti za okužbo ter o tem obvestila uporabnika,« je še dodal.Direktor podjetja RSteamki je aplikacijo prevedlo iz nemškega jezika v slovenščino, je povedal, da bo aplikacija samo za območje Slovenije, ne pa tudi za tujino. »Aplikacija od vas ne zahteva nič. Nobenih podatkov. V primeru, da ste bili okuženi s #COVID19, od epidemiologa prejmete 10-mestno kodo, ki jo prostovoljno vnesete v aplikacijo. To potrdijo v zaledju in vas ponovno pozovejo k prostovoljnemu obveščanju uporabnikov aplikacije, ki so bili z vami v stiku.«