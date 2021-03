Očitki o mobingu: nujna seja v UKC v zadnjem trenutku odpovedana

Današnja seja sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je bila tik pred napovedanim začetkom prestavljena. Razlog za takšno odločitev uradno še ni znan, po informacijah predstavnika uprave zavodapa naj bi bil pravne narave. »Ugotovilo se je, da seja ni bila regularno sklicana,« je za STA povedal Lencl. Nov datum seje bodo po napovedih javili naknadno.Svet UKC Maribor bi se moral danes popoldne sestati na nujni seji. Na njej naj bi med drugim obravnavali očitke o domnevnem mobingu, ki naj bi ga vodstvo zavoda izvajalo nad zaposlenimi, ki so opozarjali na nepravilnosti.Sejo je sklical namestnik predsednika sveta zavoda, saj je predsednikprejšnji teden presenetljivo odstopil z mesta predsednika in člana sveta zavoda. Po neuradnih navedbah naj bi se zdaj postavljalo vprašanje, ali je Šabedrov odstop že veljaven, saj se vlada še ni seznanila s tem.Šabeder o razlogih za odstop javno ni želel govoriti, po poročanju Televizije Slovenija pa sta v ozadju domnevno cepljenje posameznikov proti covidu 19 mimo vrste, ki naj bi ga bil deležen tudi Šabeder, ter mobing nad tremi zaposlenimi s strani ožjega vodstva UKC Maribor, ki so opozarjali na nepravilnosti. Del članov sveta zavoda naj bi zahteval razpravo na to temo, a je Šabeder to preprečeval, nato pa podal svoj odstop.Direktor UKC Maribornavedbe o domnevnem mobingu nad zaposlenimi zavrača. Prav tako vztraja, da v UKC Maribor izvajajo cepljenje proti covidu 19 v skladu z nacionalno strategijo. »Nihče ni bil cepljen mimo nje,« je povedal dopoldne za STA.