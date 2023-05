V zadevi parkirišča v Stožicah spet sodijo Zoranu Jankoviću

Po napovedih bo v torek stekla nova glavna obravnava v sojenju ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in soobtoženim, ki jim tožilstvo očita oškodovanje evropskih sredstev in preslepitve bank v zadevi Stožice. Prvič se je začela jeseni 2021, ker je od zadnje obravnave minilo več kot pol leta, se mora glavna obravnava začeti znova.

Specializirano državno tožilstvo Jankoviću očita, da je zlorabil položaj, da bi omogočil pridobitev velike protipravne premoženjske koristi. Nekdanjemu direktorju Zavoda Tivoli Romanu Jakiču, nekdanjemu direktorju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samu Lozeju, Urošu Ogrinu in Zlatku Sraki iz družbe Grep, ki je gradila center Stožice, Marku Kolencu iz občinskega oddelka za šport in direktorju projekta gradnje športnega parka Stožice Andreju Lavriču pa obtožnica očita, da so pomagali pri tem kaznivem dejanju.

Nihče ni priznal krivde

Na predobravnavnem naroku marca 2020 nihče ni priznal krivde, zato je novembra 2021 več kot devet let po hišnih preiskavah stekla glavna obravnava. Do sredine lanskega leta so zaslišali več prič, nato pa se je ustavilo, ker je sodišče čakalo na izdelavo izvedenskega mnenja. Obramba je v postopku trdila, da ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje in da je bila podpisana pogodba za objekt v celoti (na ključ), vse količine, ki jih tožilstvo očita, pa da so bile stvar izvajalcev oziroma zasebnega partnerja.

Za tožilstvo je sporna sklenitev pogodbe med občino in Grepom za najem 2500 parkirnih mest v okviru centra Stožice za okoli 1,8 milijona evrov na leto, s čimer naj bi Grepu omogočili, da je izpolnjeval pogoje bank za pridobitev prve in druge tranše posojila v skupni višini 87,9 milijona evrov. Občina pa je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz državnega proračuna in evropskih sredstev. Tožilstvo trdi, da nobeno od občinskih podjetij toliko parkirnih mest ni potrebovalo in da je bil namen le, da bi Grep izpolnjeval pogoje bank.