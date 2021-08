V vrtec po otroka s pogojem PCT, čeprav so obljubljali drugače

Kako je zdaj z vrtcem? Gremo lahko po otroka brez testa?

Kako je torej danes?

Kot smo že poročali, je v petek vlada odločila, da s ponedeljkom hitri testi postanejo plačljivi, razen za zaposlene v poklicih, kjer je upoštevanje pogoja PCT obvezno. Za brezplačen test bo treba pokazati potrdilo delodajalca. Tisti, ki ga bodo morali plačati, pa bodo zanj odšteli od 10 do 12 evrov, odvisno od tega, v kateri zdravstveni ustanovi boste test opravili. V storitvenih kulturnih in športnih dejavnostih ter v šolstvu in zdravstvu bo testiranje tedensko, ponekod možno tudi samotestiranje. Več podrobnosti preberite v spodnjem članku.Odlok, ki začne veljati 23. avgusta in bo veljal en teden do 29. avgusta, določa pogoj PCT tudi za starše, ki vstopajo v prostore vrtca ali šole po otroka, čeprav sta minister za zdravjein državni sekretar na ministrstvu za izobraževanješe nekaj ur pred objavo odloka zatrjevala drugače.»Odlok določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.« Tako je zapisano na spletni strani vlade Izpolnjevanje pogoja naj bi preverjali zaposleni v izobraževalnih zavodih, čeprav so njihovi predstavniki že sporočili, da kadrov za to nimajo. Verjetno bo tako odvisno od vsakega posameznega zavoda, ali bodo uspeli zagotoviti preverjanje pogoja PCT.