V vrtcu so posneli zgodbo svete noči

Otroci so pomagali izdelati tudi okrasje.

Delijo zgodbo, netijo ljubezen

Božičnico si lahko ogledate na https://www.youtube.com/watch?v=vF4shCHXQl4

Da bi otrokom približali Jezusovo rojstvo, so postali filmski igralci.

Božični mir kljub razdražljivemu nemiru, ki nam ga tja od pomladi vnaša epidemija, počasi preveva človeška srca. Božič je kljub vsem neprilikam sveta praznik, ko se verujoča družina še bolj izlušči iz plev krutega vsakdanjika, posvetne pa so v njem našle uteho gurmanskega in družinskega praznika. V Mali vasi pri Grosupljem pa obstaja vrtec, kjer so otroci in vzgojitelji vse leto ena velika družina.Mali vrtec z velikim srcem je to, otroci ga z veseljem obiskujejo, starši so izjemno zadovoljni. A kaj ko je letošnje leto zarezalo tudi med najmlajše in le redki so, ki so zavoljo vladnih dekretov upravičeni do tamkajšnjega varstva. Vzgojiteljice z direktoricona čelu pa niso obstale križemrok, ampak so v minulih tednih poskrbele za številna presenečenja za svoje varovance. Tako so lahko malčki, ki so ostali doma, v vrtec prišli po potrebno okrasje za izdelavo adventnih venčkov, ob prazniku slovenskega zajtrka so na dom prejeli domače dobrote, naravnost s svojega nočnega obdaritvenega pohoda v vrtcu pa jih je ob pomoči sodobne tehnologije pozdravil sveti Miklavž.Z vzgojiteljicami so lahko tudi poklepetali prek zooma in snidenje je bilo prav prisrčno. Vsako leto v tem času najmlajši za širše občinstvo pripravijo božično prireditev, ki je postala že tradicionalna, zadnjo, lansko, pa si je v Grosupljem ogledal predsednik države»Kot vsak božič nam je tudi letos dana priložnost, da ga doživimo kot družinski praznik, lep in duhovno bogat,« nam simboliko potisne v družinsko naročje direktorica Moharjeva. »Zgodba Jezusovega rojstva v jaslicah na preprost način uteleša vrednote, kot so pravičnost, mir in ljubezen, ter priča o slovenski krščanski dediščini, ki jo vsak december vključimo v svoj program – poleg ustvarjanja, petja in dramatizacije jo želimo predvsem vpeti v naše odnose,« odstira temelje vzgojnega izobraževanja, ki jih v Vrtcu Jurček med otroke delijo s poudarjanjem spoštovanja in izkazovanja občečloveških vrednot.Veselje praznovanja božiča, ki ga zadnja leta delijo s starši malih varovancev, starimi starši in prijatelji na tradicionalni božični predstavi, je letos epidemija postavila na glavo, nikakor pa ni ustavila pogona predanih vzgojiteljev. Božično zgodbo so odigrali kar pred kamero in jo podarjajo »vsem družinam otrok našega vrtca in vsem ljudem naše domovine«.V osrednje akterje so se prelevili nekateri malčki in njihovi vzgojitelji ter družineiniz okolice vrtca. Snemali so na ranču Jimmy v Velikem Kalu pri Šentvidu pri Stični in v vrtcu ter pri družini Mohar.Pri ustvarjanju Božičnice jih je vodila navdihujoča misel o doživljanju božiča ne samo enkrat na leto, temveč sleherni dan. »Ponesti želimo sporočilo naše osebne izkušnje, da je božič vedno, kadar se v življenju (po)trudimo, da smo drug drugemu največji dar, in da božič je, če ljubimo bližnje, jih sprejemamo takšne, kot so, jih spoštujemo in smo jim hvaležni, da so ob nas. Ob zgodbi svete noči ste lahko priča čudežu, ki se zgodi vedno, ko zaradi medsebojne ljubezni zaživi Jezus v vsakem človeku in in med nami vsemi. S seboj pa prinaša odpuščanje, mir, upanje, ljubezen in veselje, in se zato dotakne prav vsakega srca.«Ljubezen namreč ne gre nikoli v karanteno, še poudari Moharjeva.