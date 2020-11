V vrhu po številu okužb in smrti

Pandemija koronavirusa nas že devet mesecev sili, da živimo po posebnih pravilih. Medtem ko smo bili pri zajezitvi prvega vala med najuspešnejšimi državami v Evropi, so razmere pri drugem, sicer napovedanem in pričakovanem valu, povsem drugačne, celo nasprotne. Jeseni nas je koronavirusni cunami pljusknil tako močno in tako nepripravljene, da se zdi, da ga sploh ne bomo mogli ustaviti.»V državi nam je epidemiološka politika ušla iz rok in trenutno boj proti covidu-19 usmerjajo bolniki sami,« je nedavno dejal prof. dr. Alojz Ihan, profesor medicinske mikrobiologije in imunologije ter vodja Oddelka za imunologijo na Inštitutu za ...