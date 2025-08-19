V Vipavski dolini že sedmi poklon kraljevski sorti (FOTO)

Vsaka vinska sorta ima svoj dan in med njimi ima prav posebno mesto modri pinot. Ta sorta je po svetu znana po svoji zahtevnosti, eleganci in kompleksnosti.

V Sloveniji so se mu pod okriljem vinske kleti TILIA estate iz Vipavske doline že sedmo leto zapored poklonili s posebnim dogodkom, ki je tudi letos potekal na posestvu Hiša pinotov.

Vsaka vinska sorta ima svoj dan. FOTO: Arhiv Dela

Vse skupaj se je začelo ob vinogradih, kjer je zasedba Kranjci odigrala državno himno, tako slovensko kot francosko – Francija je namreč domovina modrega pinota. Ta simbolična gesta je naposled tudi povezala poreklo sorte in slovensko vinarsko tradicijo, s tem pa le še enkrat več poudarila pomen kulture vina v narodovi identiteti.

Posebni kloni

Na dogodku se je v tistem zbralo približno 100 ljubiteljev modrega pinota iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Nemčije in ZDA. Med njimi je bila ugledna vinska kritičarka Elizabeth Smith iz Kalifornije, tam je bil tudi Bojan Tokić, naš olimpijec in nekdanji namiznoteniški igralec.

Obiskovalci so potem okušali vina desetih vipavskih vinarjev: Burja, Benčina, Čuk, Jamšek, Pasji rep, Saksida, Sanabor, Mansus, TILIA estate, Vipava 1894.

20 tisoč steklenic ga pridela.

Na dogodku so se zbrali ljubitelji modrega pinota. FOTO: Arhiv Dela

Dogodek je bil seveda tudi izobraževalne narave, organizatorji pa so pripravili razstavo klonov modrega pinota, ki jih gojijo v svojih vinogradih. Matjaž Lemut, glavni enolog in pobudnik dogodka, je poudaril: »Modri pinot je najstarejša kulturna vinska trta, ponaša se celo z znanim zaporedjem nukleotidov celotnega genoma. Ta genetska informacija pa nam pomaga slednjič razumeti, kaj vpliva na kakovost vina.«

Na razstavi so bili predstavljeni kloni, kot so VRC 18, R9, R4, 666, 777, 457 in 115. Vsak s svojimi posebnostmi – od velikosti jagod do odpornosti proti boleznim ter vpliva na aromo. Lemut je še dodal: »Modri pinot je vinogradniško ena najzahtevnejših sort. Njegova genska nestabilnost pomeni, da se klonski potomci iste rastline razlikujejo – po barvi, aromi, obliki jagod. Tudi zato velja za posebno vino.«

Simbolna trgatev

Dogodek se je simbolično zaključil z začetkom trgatve modrega pinota za peneče vino Emperor of Love, ki je pred petimi leti doživelo svojo premierno pokušino prav na ta dan. Danes je eden ključnih produktov Hiše pinotov.

»Mednarodni dan modrega pinota je kamenček v mozaiku promocije Slovenije kot vinskoturistične destinacije. Slovensko vinarstvo pomembno prispeva k prepoznavnosti države,« je še zaključil Matjaž Lemut, ki v svoji kleti pridela okoli 20.000 steklenic modrega pinota na leto.

Modri pinot je vinogradniško ena najbolj zahtevnih sort.

Genska nestabilnost pomeni, da se klonski potomci iste rastline razlikujejo. FOTO: Arhiv Dela

Vipavska dolina je stičišče najprivlačnejših okusov in razgledov. FOTO: Arhiv Dela