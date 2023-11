Soteska Vintgar tudi letos ostaja druga najbolj obiskana naravna znamenitost v Sloveniji, na prvem mestu je Postojnska jama. A čeprav se je obisk v soteski, ki je letos praznovala 130 let od odprtja za turiste, v zadnjih letih potrojil, v letu 2019 pa je bil v primerjavi z letom 2011 celo petkrat večji, tam nikoli ni gneče, značilne za druge turistične atrakcije. Turistično društvo (TD) Gorje, ki upravlja sotesko, in podjetje Soteska Vintgar, ki ga je ustanovilo društvo, sta namreč med najbolj inovativnimi in trajnostno usmerjenimi v državi. Vzdrževalci v soteski ves čas skrbijo, da so poti č...