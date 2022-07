V Vintgar le prek interneta

Soteska Vintgar je v poletnem času priljubljena turistična destinacija, kamor se tako domači kot tuji obiskovalci radi umaknejo pred sončno pripeko in si hkrati ogledajo eno lepših turističnih znamenitosti pri nas. Domačini so na ta naravni biser ponosni, gostov pa veseli, poudarjajo v Turističnem društvu Gorje.

V poletni sezoni jih tja največ pride med 10. in 14. uro, posledica pa je preobremenjenost soteske kot naravne znamenitosti in celotne okoliške infrastrukture, predvsem cest in parkirišč. V teh dneh poteka v okolici Vintgarja tudi nekaj gradenj in prenov cest, kar še bolj obremenjuje promet in lokalno prebivalstvo.

Za razbremenitev soteske in zmanjšanja gneče na cesti je vsak dan na voljo omejeno število vstopnic, kupiti pa jih je mogoče prek spletne strani vintgar.si in si tako zagotoviti tudi termin obiska. »Stremimo k prehodu na zgolj spletno prodajo vstopnic, saj tako lažje pričakujemo vsakodnevno število obiskovalcev in se seveda temu primerno tudi organiziramo,« je poudaril Tomaž Bregant, strokovni vodja TD Gorje, kjer na vrhuncu sezone naštejejo tudi 4000 obiskov na dan. »S tem želimo doseči več ciljev. Prvi je zagotovo zaščititi Vintgar kot naravno znamenitost tudi za zanamce na eni strani, na drugi pa želimo današnjim gostom omogočiti prijetno izkušnjo, ki je zagotovo bolj sproščena, če je v soteski obvladljivo število ljudi. Pomembna cilja sta seveda tudi razbremenitev prometne infrastrukture in izboljšanje kakovosti življenja okoliškega prebivalstva.«

Obiskovalce spodbujajo, naj parkirajo na bližnjih parkiriščih in do soteske dostopajo peš ali s kolesom, na spletni strani vintgar.si pa redno posodabljajo informacije o možnostih dostopa.

Odkrila sta jo župan in fotograf

Prej Blejski Vintgar, zdaj samo Vintgar, je 1,6 km dolga soteska na vzhodnem robu Triglavskega narodnega parka, blizu Bleda, skozi katero teče reka Radovna. Stene korita so visoke od 50 do 100 m, višina pobočja pa je 250 m. V soteski so skoki, tolmuni, brzice, draslje in druge korozijske oblike delovanja vode. Na koncu Vintgarja pada največji rečni slap v Sloveniji, 16-metrski Šum.

Območje sta leta 1891 odkrila Jakob Žumer, takratni župan Gorij, in Benedikt Lergetporer, kartograf in fotograf z Bleda. Presenečena sta bila nad lepotami in skrivnostmi narave in reke Radovne. Okoliške ljudi je soteska od nekdaj navdajala z grozo in spoštovanjem.

Na vrhuncu sezone ga obišče tudi 4000 ljudi na dan.

Za turistični obisk so jo opremili s potmi, galerijami in mostovi že leta 1893. Ureditev je bila zahtevna in izjemno nevarna, saj je bil svet tam resnično divji. Ob koncu je zajezitev za hidroelektrarno Vintgar. Korita prečka železniška proga Jesenice–Most na Soči. Vintgarski most je največji v celoti ohranjeni kamniti železniški ločni most pri nas. Zgrajen je bil iz rezanega kamna v letih 1904 in 1905 po načrtih arhitekta Roberta Schonhoferja. Dviga se 33 m visoko nad površjem Radovne, dolg je 65 m in širok 4,5 m. Razpon glavnega loka je 41 m.

Radovna je pred ledeno dobo tekla proti vzhodu. Bohinjski ledenik jo je nato zagradil z ledom in morenskim gradivom, tako da je nastalo jezero, reka pa si je poiskala pot proti severovzhodu čez pas srednjetriasnega temnega apnenca z roženci med Poljano (884 m) in Homom (844 m) proti dolini Save Dolinke.

To so naša prva turistično urejena korita, ki so dala ime tudi drugim soteskam (vintgar) in so zaščitena kot naravni spomenik.