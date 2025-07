V Veržeju čopič kar sam drsel po platnu (FOTO)

Članice in člani Kulturnega društva Studenci Maribor – Likovna sekcija LISE ter Likovnega društva Sv. Jurij ob Ščavnici so skupaj slikali v Prlekiji, v Veržeju. Na že 15. Mednarodni likovni koloniji Ustvarjajmo skupaj – Veržej 2025 je sodelovalo 19 ljubiteljskih slikark in slikarjev. Mednarodni pečat sta koloniji dala udeleženca iz Avstrije in Hrvaške, dolgoletna zvesta člana KD Studenci, sekcije LISE.

Vodja likovne sekcije LISE, ki deluje v okviru KD Studenci Maribor, je Vincenc Holc. Društvu likovnikov Sv. Jurij ob Ščavnici predseduje Zdravko Patty. Slednji je kot likovni pedagog hkrati mentor v obeh likovnih sekcijah. Kolonija je trajala dva dneva, tretji dan pa so jo zaključili z razstavo nastalih del.

Zatekli so se pod krošnje starih dreves.

Kolonija je bila za udeležence dragocena kreativna praksa slikanja in nepozabno doživetje.

Svoboda pri motivu in tehniki

Zakaj so slikarji za kraj svojega likovnega ustvarjanja letos izbrali prav Veržej? Razlog je Zavod Marianum, kjer so v času kolonije domovali in ki jim je ponudil optimalne razmere za ustvarjanje. Zavod deluje v duhu ustanovitelja salezijancev Janeza Boska, kot kulturno-duhovni in rokodelski center s posebno turistično ponudbo. Poleg prijazne namestitve v domu ponujajo tudi nekoliko bolj avanturistično izkušnjo v zemljankah in hiškah. Še posebno so ponosni na lepo urejen sonaravni vrt.

Dogovorili so se, da imajo udeleženci svobodno izbiro tako motiva kot slikarske tehnike. Mentor Patty, likovni pedagog, je v uvodnem nagovoru slikarjem dal nekaj namigov za motive, ki jih ponuja ravninska pokrajina: zeleno in rumeno valujoča polja, posejana z žitom, kontrastne barve, lepota v raznolikosti in pestrost barv na pomurskih ravnicah ...

Ustvarjali so in primerjali izdelke.

Vsak se je znašel po svoje.

Nato jih je popeljal v deset minut oddaljene Ižakovce, do reke Mure in Otoka ljubezni, ki je v bližnji in širši okolici znan po svoji lepoti in neokrnjeni naravi. Obrežje reke Mure je bilo čudovita kulisa za slikanje. Veliko jih je v hipu našlo navdih v novem plavajočem mlinu na Muri, ki je nadomestil starega. Tega je pred leti odnesla pobesnela Mura. Čeznjo spet vozi tudi novi brod, namenjen predvsem kolesarjem in pešcem. Udeleženci so se s pametnimi telefoni trudili ujeti najlepše utrinke, ki so jim bili nato v pomoč pri prenašanju motivov na platno. »Očaran od prelepega okolja, med sorodnimi dušami in gostoljubnimi domačini, moj čopič drsi po platnu kar sam od sebe!« je bil navdušen eden od udeležencev.

19 slikark in slikarjev je sodelovalo.

Tudi glasba

Slikarska kolonija omogoča izmenjavo izkušenj, najbolj dragocen pa je vsekakor mentorjev komentar. Patty pa ni samo likovni pedagog, ampak tudi glasbenik in član skupine Bossi. Kolonijo je popestril s kitaro in orglicami ter v družabnem delu zapel nekaj svojih pesmi. V njih poje o značilnosti domače Prlekije in gostoljubnosti teh krajev na desnem bregu Mure. Navzočim je približal Prlekijo in prleški dialekt, ki so ga nekateri slišali prvič.

Udeleženci likovne kolonije Ustvarjajmo skupaj – Veržej 2025

Tudi za glasbo je bilo poskrbljeno.

Ob zaključku kolonije so ustvarjalci razstavili svoje izdelke. Jeseni je predvidena razstava nastalih del v krajih, kjer imata likovni društvi svoj sedež: najprej v Sv. Juriju ob Ščavnici, nato še v Mariboru.

Tokratna kolonija Veržej 2025 je bila za udeležence dragocena kreativna praksa slikanja in hkrati nepozabno doživetje, obogateno s prijetnim druženjem ter medsebojnim spoznavanjem. Holc je predstavniku Zavoda Marianum v zahvalo poklonil sliko sv. Roka slikarke Jelke Leskovar. »Od vas se poslavljamo z najboljšimi vtisi in sklepom, da se kmalu spet vrnemo!« je dejal ob slovesu.