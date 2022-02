Logarjeva opozarja: Tudi omikron zahteva hospitalizacije (VIDEO)

Danes je stopil v veljavo nov način poročanja števila bolnikov s koronavirusno okužbo, ki potrebujejo hospitalizacijo, in sicer ločeno za tiste, pri katerih je covid-19 primarna diagnoza, in za tiste, ki bolnišnično zdravljenje potrebujejo zaradi drugega stanja, a so hkrati tudi okuženi z novim koronavirusom. Prav tako od danes dalje lahko prebolevnost dokazujemo s hitrimi antigenskimi testi. O spremembah je v današnji izjavi spregovorila vodja vladne svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar.

V ponedeljek so ob 15.585 PCR-testih potrdili 11.810 okužb z novim koronavirusom, kar je 962 okužb manj kot prejšnji ponedeljek. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 391 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 116, je objavilo ministrstvo za zdravje.

»Upamo, da smo blizu vrha tega vala, morda bo zdaj sicer stanje nekoliko težje ocenjevati, ker se je spremenil režim testiranja. Toda v bolnišnicah še nismo na vrhu, stanje je še daleč od normalnega. Veliko bolnikov ima covid kot primerno diagnozo, številni pa so tudi tisti, ki imajo druge bolezni in dodatne težave zaradi covida. Število pacientov se je povečalo skoraj za sto. Vemo že, da ko se začnejo bolnišnice polniti, so kmalu polni tudi intenzivni oddelki,« je opozorila.

Kot je na Twitterju objavilo ministrstvo, je skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo 887. Od teh jih je na navadnih oddelkih 391 zaradi covida-19 in 364 s covidom-19, intenzivno terapijo pa zaradi covida-19 potrebuje 116 bolnikov. Poleg teh je na intenzivnem oddelku še 16 bolnikov s covidom-19.

Vseeno po mnenju Logarjeve o sproščanju ukrepov še ne smemo govoriti. »Države, ki so opustile ukrepe, imajo dobro precepljenost, zlasti v rizičnih skupinah. Omikron je seveda drugačen, pri večini povzroča prehlad z vročino, je manj prizadetosti pljuč, moramo pa se zavedati, da se lahko zaradi tega nekomu močno poslabša osnovna bolezen. V bolnišnico prihajajo bolniki s sladkorno Boleznijo, povišanim krvnim tlakom in drugimi boleznimi, ki se jim stanje poslabša zaradi okužbe. Tudi omikron tako zahteva bolnišnično zdravljenje, morda na nekoliko drugačen način kot druge različice in tega ne smemo podcenjevati.«