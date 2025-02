V veljavi zakon, ki prinaša nižje zneske na položnicah za januar in februar

Danes je začel veljati zakon, po katerem bodo gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos v najdražjem časovnem bloku plačali nižjo omrežnino. Namen je omiliti posledice zvišanja omrežnine v zimski sezoni, predvsem za tiste, ki so vlagali v zelene tehnologije, kot so sončne elektrarne in toplotne črpalke.

Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjske odjemalce določa, da se tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč v višji sezoni za gospodinjske odjemalce v časovnem bloku 1 znižajo na vrednost tarifnih postavk časovnega bloka 2. Zakon velja za januar in februar letos.

Manko omrežnine za leto 2025, ki bo nastal zaradi ukrepa - po oceni predlagateljev, poslancev koalicije, bo znašal 19,45 milijona evrov - se bo pokril v breme operaterja kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Elesa.

Kaj, če vam tarif ne bodo obračunali po novem zakonu?

Zakon tudi določa, da se v primeru, da bo gospodinjskemu odjemalcu na računu za januar ali februar omrežnina obračunana po tarifah, kot jih določa področni akt Agencije za energijo, in ne skladno s tem zakonom, ob prvem naslednjem računu izvede poračun preveč zaračunane omrežnine.

Koalicija je, kot so pojasnjevali ob obravnavi v DZ, zakon sprejela, ker po njenem mnenju veljavni sistem omrežnine kaznuje investitorje v obnovljive vire in zavira zeleni prehod. Omrežnina se je v zimski sezoni relativno najbolj zvišala odjemalcem, ki imajo sončne elektrarne in toplotne črpalke. Po analizah ministrstva za okolje, podnebje in energijo bi zvišanja na položnicah na letni ravni presegla 200 odstotkov, kar da je nesorazmeren dvig, ki je bil vpeljan brez ustreznega prehodnega obdobja, niti ni bilo pri tem zasledovano načelo postopnosti.

Koalicija in ministrstvo menita, da pri ukrepu, ki ga določa zakon, ne gre za poseg v pristojnosti neodvisnega regulatorja, katerega naloga je med drugim določiti metodologijo in tudi višino tarif pri omrežnini - kar sta poudarjali Agencija za energijo in zakonodajno-pravna služba DZ, ki je zato opozorila na morebitno neustavnost zakona. Vlada je dejala, da se zaveda neodvisnosti regulatorja, a da »mora tudi ta neodvisnost delovati v okvirih višjih državnih strateških podnebno-energetskih ciljev«.

Marca regulacije ne bo več

Še februarja sicer velja tudi regulacija cen električne energije za gospodinjske odjemalce, ki po napovedih resornega ministra Bojana Kumra ne bo podaljšana. Ministrstvo namreč ocenjuje, da so tržne razmere takšne, da bodo lahko dobavitelji v konkurenčnem boju za stranke ponudili cene, ki ne bodo pomenile visokih zvišanj položnic od marca naprej. Za omejitev zvišanja - pričakovati je namreč, da bodo tržne cene vendarle višje od sedaj reguliranih - se je vlada sicer odločila podaljšati oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE) do 1. julija.

Ministrstvo ocenjuje, da bodo položnice za gospodinjstva z marcem - ob prehodu v nižjo sezono pri omrežnini, konkurenčnih cenah dobaviteljev in oprostitvi prispevka za OVE - na ravni tistih iz marca ali septembra lani, pri 65 evrih za povprečno gospodinjstvo.

Poslanci koalicijske SD so sicer vlado pozvali, naj podaljšala regulacijo cen električne energije, saj da bi lahko nenadna odprava regulacije vodila v dodatno socialno neenakost in povečala število družin, ki se težko spopadajo z visokimi življenjskimi stroški.