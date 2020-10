V veljavi novi ukrepi, policija bo poostrila nadzor

Razkužujte roke in upoštevajte vse ukrepe za zajezitev novega koronavirusa.

Zdaj gre zares. V sredo je padel nov rekord v številu novoodkritih okužb z novim koronavirusom. Ob opravljenih 3665 testih so jo odkrili pri kar 387 posameznikih. To je za 31 več kot v torek. Skrb vzbuja dejstvo, da se je v sredo v primerjavi z dnevom prej povečal tudi odstotek pozitivnih testov. Če je bil ta še v torek 8,9-odstoten, je bil v sredo že 10,59-odstoten.Po podatkih sledilnika za covid-19 je trenutno v Sloveniji 2692 aktivnih primerov. V 14-dnevnem obdobju je okuženih 128 na 100.000 prebivalcev. To z drugimi besedami pomeni, da smo že izpolnili enega od treh pogojev za uvedbo tretjega paketa iz oranžne faze. Druga dva sta število obolelih v bolnišnicah (180) in število obolelih na intenzivni negi (30). V bolnišnicah je bilo včeraj hospitaliziranih 131 bolnikov, 21 pa jih je bilo v intenzivni enoti. Vlada je zato včeraj v boju proti širitvi virusa sprejela dva odloka, ki začneta veljati danes.Po prvem ni več dovoljeno zbiranje več kot 10 ljudi. Še naprej pa je dovoljeno zbiranje do 500 ljudi v primeru organiziranih prireditev, tudi porok, seveda, če organizator za to dobi zeleno luč Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). In to brez zakusk. Notranji ministerje napovedal strožje ukrepanje zoper protestnike v Ljubljani: »Ne smemo si zatiskati oči, da so bila ravno ta petkova kolesarjenja eno najbolj evidentnih in grobih kršitev v zadnjih treh, štirih mesecih. Od jutri naprej lahko pričakujejo, da bo policija identifikacijo in kaznovanje izvajala mnogo striktneje.« Po drugem odloku pa se lahko hrana in pijača v lokalih strežeta le gostom, ki sedijo za mizo, in to oddaljeni med seboj za najmanj 1,5 metra, razen če so člani istega gospodinjstva. V trgovinah je lahko ena oseba na 20 kvadratnih metrih, v to določilo pa niso všteti zaposleni.Na Institutu Jožef Stefan (IJS) ocenjujejo, da epidemija covida-19 narašča s podvojitvenim časom 13,3 dneva, reprodukcijsko število je naraslo na 1,43. Vzroki za takšno rast bi lahko bili tudi začetek študijskega leta, jesensko vreme oziroma presežene kapacitete epidemiološke zajezitve. V najnovejši oceni stanja predvidevajo, da če bi bilo število testov manjše od 225 na dan, bi reprodukcijsko število nekoliko padlo, podvojitveni čas pa bi nekoliko narasel, drugače bo ravno obratno. Epidemija bo pojenjala, če bo reprodukcijsko število manjše od 0,95, kar bi lahko predvidoma dosegli že z doslednim izvajanjem preprostih samozaščitnih ukrepov. »Varujte se, kajti verjetnost, da srečate kužno osebo, je že znatna,« so dodali.Z rekordnimi številkami se srečujejo tudi v soseščini. V Avstriji so ob 21.762 testih odkrili 1209 novih okužb (5,5-odstoten delež pozitivnih), na Hrvaškem ob 5939 testih 542 novih primerov (9,1-odstoten), na Češkem pa so v sredo drugi dan zapored zabeležili rekordno število novih okužb, in sicer 5335 (podatkov o številu testov včeraj še ni bilo, so bili pa za dan prej – ob 17.679 opravljenih testih so odkrili 4457 okužb, kar je 25 odstotkov vseh testov).Na Slovaškem so v sredo prvič od začetka epidemije potrdili več kot 1000 okužb v enem dnevu. Izvedli so 9518 testov in potrdili 1037 novih primerov (10,9-odstoten delež pozitivnih). V Nemčiji so v zadnjem dnevu zabeležili 4058 novih okužb s covidom-19, prek 1200 več kot v sredo.