V veljavi novi zdravstveni zakon: veste, kaj prinaša?

Danes je začel veljati zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Posegel je v več zakonov s področja zdravstva z namenom stabilizirati zdravstveni sistem in bolnikom zagotoviti ustrezno zdravstveno obravnavo. Zakon med drugim naslavlja dolge čakalne dobe v zdravstvu oziroma zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev.

Skladno z zakonom se bodo na ministrstvu za zdravje dolgih čakalnih vrst lotili tudi z dodatki za povečan obseg dela in posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo stopnjo razvitostjo. Do marca pa želijo dobiti objektivni posnetek stanja v zdravstvu in bolnika dati na prvo mestu, je na izredni seji državnega zbora sredi julija dejal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Osterc.

Med glavnimi rešitvami zakona so poleg dodatkov na primarni ravni za povečan obseg dela tudi profesionalizacija svetov zavodov, obvezno izvajanje vsakoletne notranje revizije v javnih zdravstvenih zavodih, novi urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ter plačilo vseh izvedenih zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa.

Ukrep plačila opravljenih storitev brez zgornje meje bo začel veljati 1. septembra in bo trajal do konca prihodnjega leta.

Zakon pristojnost za opravljanje upravnega in sistemskega nadzora, kakovosti in investicij v zdravstvu ter inšpekcijskega nadzora na področju čakalnih seznamov oziroma čakalnih dob prenaša na urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Vlada je za vršilca dolžnosti direktorja urada imenovala Aleša Šabedra, sicer nekdanjega ministra za zdravje.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pričakuje, da se bodo na podlagi zakona čakalne vrste v letu dni skrajšale za polovico. Prve realnejše podatke o čakalnih vrstah pa si minister obeta že do 15. septembra. Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba je osnovni namen zakona, da vzpostavijo pravno podlago, nato se bodo lahko septembra lotili reforme zdravstvenega sistema. Napovedal je, da bodo takrat odprli široko javno razpravo o noveli sprejetega zakona, vanjo pa vključili vse tehtne pripombe in jo sprejeli predvidoma novembra.