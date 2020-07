V veljavi nov ukrep, ki nam bo krojil življenje

Od polnoči velja nov ukrep, ki ga je vlada sprejela za omejitev širjenja novega koronavirusa. Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če se zbira več kot 10 ljudi, ali pa je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.



Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

– ime in priimek udeležencev,

– naslov stalnega prebivališča,

– kontaktna telefonska številka,

– kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem, ali gre za zaprt ali odprt prostor),

– čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).



Tovrstni dogodki so zasebne zabave, poroke, družinski pikniki in podobni primeri. Za športne in kulturne dogodke ostaja v veljavi odlok o zbiranju do 500 oseb.



Organizator dogodka mora seznam s kontaktnimi podatki udeležencev hraniti mesec dni in ga posredovati Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj oz. organizator seznam uniči. Treba je zagotoviti minimalno socialno distanco Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.



​Policija bo izvajala nadzor oziroma bo, če dobi prijavo o kršitvi odloka o omejitvi zbiranja na 10 ljudi, obvestila zdravstvenega inšpektorja. Vladni govornik ​Jelko Kacin je na včerajšnji tiskovni konferenci poudaril, da takšnega seznama ne potrebuje država, ampak NIJZ. Pojasnil je še, da ta omejitev ne velja za maše. Izrazil je prepričanje, da bo župnik, ki bo maševal, vedel, kdo je bil pri maši. Sprememba tudi ne veljajo za število ljudi v gostinskih lokalih ali na avtobusih.