V URI Soča okužena dva bolnika, nahajala sta se v isti sobi

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča so včeraj in danes pri dveh bolnikih, ki sta se nahajala v isti sobi, potrdili okužbo z novim koronavirusom, so za STA potrdili na inštitutu. Drugi bolniki, ki bi lahko bili izpostavljeni, so bili na testiranju negativni.



Skupno so testirali 30 zaposlenih in tri bolnike. Na nekatere rezultate še čakajo, zaposleni pa so do rezultatov brisov v izolaciji, so navedli na inštitutu, kjer izvor okužbe še ugotavljajo.



Pojasnili so še, da imajo za primer pojava okužbe med bolniki izdelan protokol. Takoj so vzpostavili poseben izolacijski oddelek, kamor sta bila nameščena bolnika z novim koronavirusom. Oddelek, na katerem sta se sicer zdravila, pa so preoblikovali v sivo cono, kar pomeni, da bodo vse druge bolnike določen čas opazovali. Delo na drugih oddelkih in službah poteka nemoteno naprej.