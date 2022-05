Poročali smo že, da so policisti na območju občine Velike Lašče preiskovali sum kaznivega dejanja neprimernega ravnanja z domačimi živalmi. Obvestilo so prejeli v petek, o ugotovitvah pa da bodo obvestili državno tožilstvo, so sporočili. Kaj se je dejansko dogajalo v Velikem Ločniku, nedaleč od Turjaka, je javnost obširneje seznanjalo Društvo za zaščito konj in drugih živali s predsednico Natalijo Nedeljko na čelu: »Policisti in inšpektorji so v grozovitih razmerah našli več kot 40 konj!« O sumu neprimernega ravnanja z domačimi živalmi na kmetiji so bili torej policisti obveščeni ...